Прогуливаясь по центру Санкт-Петербурга, вы случайно наткнулись на таинственный портал, который перенёс вас в другой мир. Жара, солнце нещадно палит и слепит, вокруг песок и пальмы.
А ещё странная непрекращающаяся музыка… Вы оказались в компьютерной игре! И чтобы вернуться домой, необходимо помочь бабуле в поиске её любимых кошечек — ведь только она знает путь назад!
А ещё странная непрекращающаяся музыка… Вы оказались в компьютерной игре! И чтобы вернуться домой, необходимо помочь бабуле в поиске её любимых кошечек — ведь только она знает путь назад!
Описание квеста
Маршрут квеста:
- Манежная площадь
- Старо-Манежный сад
- Набережная реки Фонтанки
- Невский проспект и улица Марата
- Сад дома Дубянских
- Владимирский собор и Владимирский проспект
- Кузнечный переулок
- Кузнечный рынок
В процессе прохождения квеста вы узнаете:
- Как ярославские кошки спасли Ленинград
- Какой дар преподнесла Италия Северной столице
- В честь кого установлены воины на павильоне Аничкова дворца
- Какой подарок сделал Маяковский своей возлюбленной
И многое другое!
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3438 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
25 окт 2025
Прекрасно! Проходили с ребенком! Она в восторге! Только не поняли, куда кинуть монеты, о которых было сказано в начале. Надо это включить в текст заданий!
А
Алексей
6 окт 2025
всё хорошо, ребёнок счастлив
О
Олеся
3 сен 2025
В восторге!
Выбрались с друзьями на квест, компания взрослая, но если мы правильно поняли задумку автора, то пройтись по игре детства в реальности нам захотелось)
Несложно, быстро, увлекательно, да еще и познавательно!
Получилось, отличное времяпровождение)
Выбрались с друзьями на квест, компания взрослая, но если мы правильно поняли задумку автора, то пройтись по игре детства в реальности нам захотелось)
Несложно, быстро, увлекательно, да еще и познавательно!
Получилось, отличное времяпровождение)
Екатерина
30 июл 2025
Прикольный квест, маршрут несложный, но про одного котика даже я не знала… Много нового узнала на самом деле.
М
Максим
13 июл 2025
Проходили квест всей семьей. Загадки лёгкие, но интересно вписанные в сюжет. Маршрут небольшой, так что ни мы, ни дети не устали от прогулки. Сама идея и ее воплощение очень понравились! Рекомендуем!
М
Мирослава
12 июл 2025
Квест очень повеселил! Думали, чем занять детей, чтобы спокойно погулять с мужем, в итоге сами втянулись, Бабуля превосходна)
Дети остались в восторге!
Дети остались в восторге!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Тайны мистического острова» (16+)
Узнать, каких мистических существ прячет на своей земле хранитель Васильевского острова
Начало: У станции метро «Василеостровская»
Завтра в 00:00
18 ноя в 00:00
890 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Петербург романтический и мистический»
Очутиться в круговороте историй о разбитых сердцах и спасти призрак Белой Дамы
Начало: У Аничкова дворца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.