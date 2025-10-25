О Ольга Прекрасно! Проходили с ребенком! Она в восторге! Только не поняли, куда кинуть монеты, о которых было сказано в начале. Надо это включить в текст заданий!

А Алексей всё хорошо, ребёнок счастлив

О Олеся В восторге!

Выбрались с друзьями на квест, компания взрослая, но если мы правильно поняли задумку автора, то пройтись по игре детства в реальности нам захотелось)

Несложно, быстро, увлекательно, да еще и познавательно!

Получилось, отличное времяпровождение)

Екатерина Прикольный квест, маршрут несложный, но про одного котика даже я не знала… Много нового узнала на самом деле.

М Максим Проходили квест всей семьей. Загадки лёгкие, но интересно вписанные в сюжет. Маршрут небольшой, так что ни мы, ни дети не устали от прогулки. Сама идея и ее воплощение очень понравились! Рекомендуем!