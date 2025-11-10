Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Что омрачило отношения Анны и Кристофа? Влюблённые не разговаривают и холодны друг к другу. Олаф полон решимости помирить их, но как? За помощью снеговичок обратился к вам.



Не оставляйте любимых персонажей в беде! Ищите подсказки у Финского залива, выполняйте задания и помогите Олафу вернуть гармонию во вселенную «Холодного сердца».