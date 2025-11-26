Вы готовы к незабываемой встрече? Если вы хотите познакомиться с одной из самых удивительных персон, живших в Петербурге — этот квест для вас.
Вы посетите знаменитую улицу Рубинштейна, пройдётесь по набережной реки Фонтанки и по Невскому, а ещё побываете на Пяти углах. И не только!
Описание квеста
Потерять голову после выпитого — возможно, но забыть своё имя по-настоящему…. Так может только этот писатель. Как же можно пройти мимо и не помочь?
Вы встретите его на перекрестке трёх проспектов. Что-то он все же помнит, раз останавливает вас. Если вы готовы составить компанию, то он покажет улицу, где он жил, школу, где учился, и бар, где пил. И познакомит вас со своим Ленинградом.
Маршрут прогулки
- Невский проспект
- Улица Рубинштейна
- Бар «Сайгон»
- Дом «Слеза социализма», где жила Ольга Берггольц
- «Лениздат»
- Набережная реки Фонтанки
- Пять углов
- Сквер Маневича
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 16 лет
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3487 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
