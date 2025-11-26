Вы готовы к незабываемой встрече? Если вы хотите познакомиться с одной из самых удивительных персон, живших в Петербурге — этот квест для вас. Вы посетите знаменитую улицу Рубинштейна, пройдётесь по набережной реки Фонтанки и по Невскому, а ещё побываете на Пяти углах. И не только!

Описание квеста

Потерять голову после выпитого — возможно, но забыть своё имя по-настоящему…. Так может только этот писатель. Как же можно пройти мимо и не помочь?

Вы встретите его на перекрестке трёх проспектов. Что-то он все же помнит, раз останавливает вас. Если вы готовы составить компанию, то он покажет улицу, где он жил, школу, где учился, и бар, где пил. И познакомит вас со своим Ленинградом.

Маршрут прогулки

Невский проспект

Улица Рубинштейна

Бар «Сайгон»

Дом «Слеза социализма», где жила Ольга Берггольц

«Лениздат»

Набережная реки Фонтанки

Пять углов

Сквер Маневича

Организационные детали