Квесты на Невском проспекте – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты на Невском проспекте» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100 за всё до 8 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Спасти Павла I: квест в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
    Все прошло хорошо спасибо
  • О
    Олег
    6 мая 2024
    Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
    Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!
  • К
    Ксения
    24 апреля 2024
    Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
    Классный квест! Сначала показался слишком легким, но потом вопросы пошли посложнее. Мы были много раз в Петербурге и все равно узнали что-то новое!
  • О
    Оксана
    8 ноября 2023
    Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
    Нам очень понравилось с Ольгой познавать Питер. Исключительная и интересная подача информации!! Дети в восторге от квеста-экскурсии. Спасибо огромное Оле.
  • М
    Маргарита
    4 ноября 2023
    Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
    Все отлично организовано и очень интересно спланировано. Спасибо большое за оригинальную подачу материала!
  • М
    Мария
    18 сентября 2022
    Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
    Экскурсия мне понравилась, Ольга интересный рассказчик, подстраивалась под наши знания, спрашивала знаем или нет про что-то и обязательно дополнительно "увеличивала"
    читать дальше

    наши знания о достопримечательностях. Элементы квеста придали большей интерактивности экскурсии, так что время прошло незаметно. Ниже попросила оставить отзыв сына (12лет). Чтобы было понятно какое впечатление осталось у подростка) 👇 Хочу оставить отзыв о квест- экскурсии. Самое запоминающееся был дом Зингера очень интересен был один момент с орлом. Понравилось что рассказали про легенду связанную с массонами. А так же понравилась загадка с замочной скваженой. Я считаю что для тех подростков которые увлекаются историей это будет интересно.

  • Е
    Елена
    20 августа 2022
    Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
    Спасибо за экскурсию! Проводила гид Мария, увлекательные и познавательные рассказы о городе, очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты на Невском проспекте»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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