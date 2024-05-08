1 чел.
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Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 мая 2024Все прошло хорошо спасибо
- ООлег6 мая 2024Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!
- ККсения24 апреля 2024Классный квест! Сначала показался слишком легким, но потом вопросы пошли посложнее. Мы были много раз в Петербурге и все равно узнали что-то новое!
- ООксана8 ноября 2023Нам очень понравилось с Ольгой познавать Питер. Исключительная и интересная подача информации!! Дети в восторге от квеста-экскурсии. Спасибо огромное Оле.
- ММаргарита4 ноября 2023Все отлично организовано и очень интересно спланировано. Спасибо большое за оригинальную подачу материала!
- ММария18 сентября 2022Экскурсия мне понравилась, Ольга интересный рассказчик, подстраивалась под наши знания, спрашивала знаем или нет про что-то и обязательно дополнительно "увеличивала"
- ЕЕлена20 августа 2022Спасибо за экскурсию! Проводила гид Мария, увлекательные и познавательные рассказы о городе, очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты на Невском проспекте»
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