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наши знания о достопримечательностях. Элементы квеста придали большей интерактивности экскурсии, так что время прошло незаметно. Ниже попросила оставить отзыв сына (12лет). Чтобы было понятно какое впечатление осталось у подростка) 👇 Хочу оставить отзыв о квест- экскурсии. Самое запоминающееся был дом Зингера очень интересен был один момент с орлом. Понравилось что рассказали про легенду связанную с массонами. А так же понравилась загадка с замочной скваженой. Я считаю что для тех подростков которые увлекаются историей это будет интересно.