1913 год, богатейшая улица города. Здесь гуляет сибирский магнат, инкогнито. Обладая огромным состоянием, он не ведает покоя. Как сохранить и приумножить капитал? Как заручиться полезными связями и приобрести вес в столичном обществе? Выполняя задания, вы поможете ему выгодно распорядиться богатством. А попутно откроете интересные факты о Петербурге и его старинных зданиях.

Описание квеста

Изучив все петербургские банки, наш герой только лучшему из них доверит свои активы. Но есть у него ещё одно дельце. Душа толстосума мечтает о женитьбе на большом приданом с хорошей родословной, а для такой невесты придётся поискать подходящие подарки. И вот наш таинственный незнакомец отправляется на Невский проспект, где его ждут самые дорогие магазины, а лучшие банки столицы сулят солидные барыши.

Итак, деловой человек не привык терять время даром, охотясь на двух зайцев сразу. Так что нашему предпринимателю потребуется помощь участников с настоящей коммерческой жилкой.

Маршрут квеста

Невский проспект

Здание бывшего банка «Вавельберг»

Здание банкирского дома «Юнкер и К»

Дом Мертенса

Дом Зингера

Серебряные ряды

Большой Гостиный Двор

Торговый дом «Пассаж»

Магазин купцов Елисеевых

Санкт-Петербургский международный коммерческий банк

Здание бывшего Санкт-Петербургско-Азовского коммерческого банка

Организационные детали