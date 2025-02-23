1913 год, богатейшая улица города. Здесь гуляет сибирский магнат, инкогнито. Обладая огромным состоянием, он не ведает покоя.
Как сохранить и приумножить капитал? Как заручиться полезными связями и приобрести вес в столичном обществе? Выполняя задания, вы поможете ему выгодно распорядиться богатством. А попутно откроете интересные факты о Петербурге и его старинных зданиях.
Как сохранить и приумножить капитал? Как заручиться полезными связями и приобрести вес в столичном обществе? Выполняя задания, вы поможете ему выгодно распорядиться богатством. А попутно откроете интересные факты о Петербурге и его старинных зданиях.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Изучив все петербургские банки, наш герой только лучшему из них доверит свои активы. Но есть у него ещё одно дельце. Душа толстосума мечтает о женитьбе на большом приданом с хорошей родословной, а для такой невесты придётся поискать подходящие подарки. И вот наш таинственный незнакомец отправляется на Невский проспект, где его ждут самые дорогие магазины, а лучшие банки столицы сулят солидные барыши.
Итак, деловой человек не привык терять время даром, охотясь на двух зайцев сразу. Так что нашему предпринимателю потребуется помощь участников с настоящей коммерческой жилкой.
Маршрут квеста
- Невский проспект
- Здание бывшего банка «Вавельберг»
- Здание банкирского дома «Юнкер и К»
- Дом Мертенса
- Дом Зингера
- Серебряные ряды
- Большой Гостиный Двор
- Торговый дом «Пассаж»
- Магазин купцов Елисеевых
- Санкт-Петербургский международный коммерческий банк
- Здание бывшего Санкт-Петербургско-Азовского коммерческого банка
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Подходит для детей 12+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 501 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
23 фев 2025
Все отлично, уже несколько раз проходили квесты от этого организатора. Рекомендую! 👍👍
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