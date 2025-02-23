Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»

Перенестись в дореволюционную эпоху и обойти лучшие магазины и банки Невского проспекта
1913 год, богатейшая улица города. Здесь гуляет сибирский магнат, инкогнито. Обладая огромным состоянием, он не ведает покоя.

Как сохранить и приумножить капитал? Как заручиться полезными связями и приобрести вес в столичном обществе? Выполняя задания, вы поможете ему выгодно распорядиться богатством. А попутно откроете интересные факты о Петербурге и его старинных зданиях.
5
1 отзыв
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Мобильный квест в Петербурге «Бешеные деньги не знают покоя»
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Изучив все петербургские банки, наш герой только лучшему из них доверит свои активы. Но есть у него ещё одно дельце. Душа толстосума мечтает о женитьбе на большом приданом с хорошей родословной, а для такой невесты придётся поискать подходящие подарки. И вот наш таинственный незнакомец отправляется на Невский проспект, где его ждут самые дорогие магазины, а лучшие банки столицы сулят солидные барыши.

Итак, деловой человек не привык терять время даром, охотясь на двух зайцев сразу. Так что нашему предпринимателю потребуется помощь участников с настоящей коммерческой жилкой.

Маршрут квеста

  • Невский проспект
  • Здание бывшего банка «Вавельберг»
  • Здание банкирского дома «Юнкер и К»
  • Дом Мертенса
  • Дом Зингера
  • Серебряные ряды
  • Большой Гостиный Двор
  • Торговый дом «Пассаж»
  • Магазин купцов Елисеевых
  • Санкт-Петербургский международный коммерческий банк
  • Здание бывшего Санкт-Петербургско-Азовского коммерческого банка

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
  • Подходит для детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
23 фев 2025
Все отлично, уже несколько раз проходили квесты от этого организатора. Рекомендую! 👍👍

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