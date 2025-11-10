Прапраправнук Крузенштерна сообщил нам о поверье: раньше каждый капитан получал не только треуголку и корабль, но и тайну.
О чём сговорились великие мореплаватели? Только вам под силу разгадать! Прапраправнук обещал щедро наградить тех, кто поможет в разгадке, но не деньгами, а чем? Узнаете во время квеста. Вперёд — и держите нос по ветру!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Чтобы разгадать заговор, вы пройдёте маршрутом одного из мореплавателей. Изучите локации Васильевского острова, о которых не написано ни в одном путеводителе. Посетите места былой славы и прокачаете свои навыки расследований.
Итак, вы увидите:
- Набережную Лейтенанта Шмидта
- Здание военно-морского училища
- Успенскую церковь
- Музей подводной лодки (снаружи)
- Дом Рерихов и ледокол «Красин»
- Водонапорную башню и Масляный канал
- Балтийский завод и Косую линию
- Университет морского и речного флота
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время, но имейте в виду — некоторые локации работают с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Лейтенанта Шмидта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
