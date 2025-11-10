Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прапраправнук Крузенштерна сообщил нам о поверье: раньше каждый капитан получал не только треуголку и корабль, но и тайну.



О чём сговорились великие мореплаватели? Только вам под силу разгадать! Прапраправнук обещал щедро наградить тех, кто поможет в разгадке, но не деньгами, а чем? Узнаете во время квеста. Вперёд — и держите нос по ветру!