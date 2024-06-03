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Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.