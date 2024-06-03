Квесты для детей по Петропавловской крепости – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты для детей по Петропавловской крепости» в Санкт-Петербурге, цены от 948 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948 за человека
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
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    вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
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    Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
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    Если честно, то историю в школе любят не все дети. Потому что история города - это ведь не только цифры и даты. Это прежде всего - увлекательные истории про людей. Людей, которые жили, творили, любили, радовались и горевали тоже. Истории свершений и подвигов людей, которые строили, создавали наш великий, славный город Петербург. В своем авторском квесте Татьяна рассказывает эти удивительные истории про конкретных людей. Поэтому хочется узнать больше. Узнать историю своего города, своей страны. Каждому участнику выдается «тест - загадка» + карандаш. В течении 1,5 часов дети разгадывают, расшифровывают, наблюдают, изучают Петропавловскую крепость. Понятно, что всю историю сразу не охватить. Поэтому информация сформирована точечно, системно, последовательно. Рекомендую всем - всем! А если Вы первый раз в нашем городе, то однозначно рекомендую!

    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    Просто отличный квест, организация и сама Татьяна Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме Все детки остались очень довольны! Спасибо огромное
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Были у Ирины на квесте по Петропавловской крепости. Очень милая, очаровательная девушка. Квест был только по территории музея (вход бесплатный).
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    Ирина озаботилась и детям всем предоставила наушники. Оргомное количество деталей и информации, которые Ирина рассказала детям. Очень много вопросов, детки были активно вовлечены. Увидели как стреляет пушка в 12:00. В конце экскурсии Ирина подарила магнитики в виде маленькой книжечки! Это был прекрасный сюрприз!

    Были у Ирины на квесте по Петропавловской крепости. Очень милая, очаровательная девушка. Квест был только по
  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Экскурсия квест-игра очень понравилась, несмотря на холодную погоду, было все интересно, увлекательно. Рекомендую всем!!!
  • В
    Виктория
    10 февраля 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Были с детьми, поэтому решили, что будет интересна экскурсия с элементами квеста. Действительно здорово. Не пожалели, дети были заинтересованы, и плюс ходили только своей семьей, без толпы. Приятная экскурсовод. Рекомендуем!
  • А
    Алла
    12 января 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую👍
    Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую👍Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую👍Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для детей по Петропавловской крепости»

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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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