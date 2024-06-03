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Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948₽ за человека
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- ННаталья3 июня 2024У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
- ЕЕлена1 июня 2024Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
- ЕЕкатерина1 июня 2024Просто отличный квест, организация и сама Татьяна Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме Все детки остались очень довольны! Спасибо огромное
- ЕЕлена23 апреля 2024Были у Ирины на квесте по Петропавловской крепости. Очень милая, очаровательная девушка. Квест был только по территории музея (вход бесплатный).
- ИИрина12 февраля 2024Экскурсия квест-игра очень понравилась, несмотря на холодную погоду, было все интересно, увлекательно. Рекомендую всем!!!
- ВВиктория10 февраля 2024Были с детьми, поэтому решили, что будет интересна экскурсия с элементами квеста. Действительно здорово. Не пожалели, дети были заинтересованы, и плюс ходили только своей семьей, без толпы. Приятная экскурсовод. Рекомендуем!
- ААлла12 января 2024Очень хорошая экскурсия. Всем рекомендую👍
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для детей по Петропавловской крепости»
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