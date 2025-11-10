В психиатрическую больницу поступил мужчина, утверждающий, что в нём живёт Маяковский.
Призрак поэта вынуждает делать записи и ходить по одному и тому же маршруту по кругу в центре города. Вам предстоит разобраться, кто он на самом деле. Медиум или сумасшедший? Что это — влияние потустороннего или раздвоение личности?
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Все задания проходят на улицах Центрального района, дополнительные источники информации не требуются. Квест будет интересен тем, кто хочет узнать о жизни Владимира Владимировича в Петербурге (где он жил и какие места посещал) и познакомиться с его творчеством.
Маршрут прогулки
- Кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»
- Квартира Лили и Осипа Брик (внешний осмотр)
- Михайловский сквер
- Набережная реки Фонтанки
- Невский проспект
- МДТ — театр Европы (внешний осмотр)
- Здание, где располагалось издательство «Новый сатирикон»
- Улица Маяковская
- Места жительства Маяковского в разное время (внешний осмотр)
- Метро «Невский проспект»
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали истории
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Подходит для детей старше 16 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Итальянской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
