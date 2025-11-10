Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В психиатрическую больницу поступил мужчина, утверждающий, что в нём живёт Маяковский.



Призрак поэта вынуждает делать записи и ходить по одному и тому же маршруту по кругу в центре города. Вам предстоит разобраться, кто он на самом деле. Медиум или сумасшедший? Что это — влияние потустороннего или раздвоение личности?