Мария

Квест состоит из 13 вопросов, некоторые про один и тот же объект, вопрос - ответ, практически 0 интересных фактов, пояснений, почему именно это, например. В общем, как то сухо, прошли маршрут за 40 минут. Приложение в котором квест, тоже неудобное, интерфейс максимально простой и с косяками. В общем, для своей стоимости однозначно недоработано, такой маршрут тянет только на бесплатное тестирование