Многие не верят в масонов, но как же тогда объяснить их знаки и шифры на улицах многих городов — в том числе и Петербурга? И вы не верите? Убедитесь в их существовании сами.
Пройдите по самым загадочным местам Северной столицы и найдите все символы тайного общества, чтобы… стать его частью.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Ложа масонов — тайное общество, оставляющее мистические следы в каждом закоулке. Но как распознать их и вступить в ряды посвященных? Готовьтесь столкнуться с мифами и легендами города Петра!
Маршрут прогулки:
- Думская башня
- Невский проспект
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Строгановский дворец
- Дворцовая площадь
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали. Пройти квест можно в любой удобный для вас день и время
- Квест подходит для детей старше 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
1 авг 2025
Квест состоит из 13 вопросов, некоторые про один и тот же объект, вопрос - ответ, практически 0 интересных фактов, пояснений, почему именно это, например. В общем, как то сухо, прошли маршрут за 40 минут. Приложение в котором квест, тоже неудобное, интерфейс максимально простой и с косяками. В общем, для своей стоимости однозначно недоработано, такой маршрут тянет только на бесплатное тестирование
Снежана
Ответ организатора:
Мария, жаль, что Вам не понравилась наша экскурсия. Мы постоянно работаем и улучшаем наши продукты. Возможно другие наши квесты придутся Вам по вкусу)
Татьяна
15 июн 2025
Ранее были в Питере, и решили ребенку показать достопримечательности, но банальных экскурсий не хотелось. Очень понравилось и было удивительно узнать и найти увидеть, что столько масонских знаков везде. Сам квест составлен с историческими справками, и доставил удовольствие и взрослым гостям,и коренным жителям Питера))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
