Однажды ночью в лавку медиума ворвался насмерть перепуганный мужчина.
Представившись коллекционером, он поделился, что, с тех пор как в его коллекции появился старомодный мундир, каждую ночь в его спальню приходит призрак с раздробленными ногами и требует назвать его по имени. Медиум передал дело вам: гуляя по центру Петербурга, вам предстоит раскрыть тайну мундира.
Представившись коллекционером, он поделился, что, с тех пор как в его коллекции появился старомодный мундир, каждую ночь в его спальню приходит призрак с раздробленными ногами и требует назвать его по имени. Медиум передал дело вам: гуляя по центру Петербурга, вам предстоит раскрыть тайну мундира.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Действие квеста разворачивается в историческом центре Петербурга — на Невском проспекте. Вы увидите такие знаменитые достопримечательности города, как Спас на Крови, Дом книги, базилика Святой Екатерины, Казанский собор и другие. Решая задания на смекалку, вы не только спасёте питерского коллекционера, но и узнаете больше о городе.
Организационные детали
- Квест можно проходить в любое удобное время с 10:00 до 21:00
- Адрес окончания маршрута — набережная канала Грибоедова, 2Б
- Вы можете решить задания за полтора часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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