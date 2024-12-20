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Однажды ночью в лавку медиума ворвался насмерть перепуганный мужчина.



Представившись коллекционером, он поделился, что, с тех пор как в его коллекции появился старомодный мундир, каждую ночь в его спальню приходит призрак с раздробленными ногами и требует назвать его по имени. Медиум передал дело вам: гуляя по центру Петербурга, вам предстоит раскрыть тайну мундира.