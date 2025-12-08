Город охвачен паникой! Рядом с Петропавловской крепостью замечен призрак, пугающий жителей. Вам, агентам мистической стражи, предстоит остановить его и вернуть спокойствие. Готовы приоткрыть завесу тайной жизни Петербурга и встретиться с призраками лицом к лицу?

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Из Петроградского района поступают тревожные сообщения о призраке — горожане просят вас найти и изловить привидение. Свидетели очень напуганы и не могут дать точных примет, поэтому за помощью придётся идти к духам, что живут в памятниках и на улицах города.

Вас ждут головоломки, шифры, загадки, испытания на смекалку, логику и наблюдательность!

Маршрут:

Александровский парк

Кронверкская набережная

Обелиск на месте казни декабристов

Музей политической истории

Троицкая площадь

Петровская набережная

Памятник морякам и создателям флота

Организационные детали