Город охвачен паникой! Рядом с Петропавловской крепостью замечен призрак, пугающий жителей. Вам, агентам мистической стражи, предстоит остановить его и вернуть спокойствие. Готовы приоткрыть завесу тайной жизни Петербурга и встретиться с призраками лицом к лицу?
Описание квеста
Из Петроградского района поступают тревожные сообщения о призраке — горожане просят вас найти и изловить привидение. Свидетели очень напуганы и не могут дать точных примет, поэтому за помощью придётся идти к духам, что живут в памятниках и на улицах города.
Вас ждут головоломки, шифры, загадки, испытания на смекалку, логику и наблюдательность!
Маршрут:
- Александровский парк
- Кронверкская набережная
- Обелиск на месте казни декабристов
- Музей политической истории
- Троицкая площадь
- Петровская набережная
- Памятник морякам и создателям флота
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Начать квест можно в любое удобное время, временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3552 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
