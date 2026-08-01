Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Исследовать укрепления города, увидеть маяки и открыть славные страницы истории
Маршрут этой прогулки проходит по акватории Финского залива, где сосредоточены самые интересные и разнообразные морские достопримечательности города.
За 2,5 часа вы увидите 8 маяков, включая самый старый, разберетесь в многочисленных фортах и изнутри исследуете один из них (Милютин). А рассказы гида откроют хроники города-защитника Петербурга.
Описание экскурсии
Морской фасад Кронштадта
Проплывая на катере, вы увидите многочисленные гавани города-порта — Каботажную, Купеческую, Среднюю, Лесную, Военную; Усть-канал, Николаевский сухой док и корпус Кронштадтского морского завода. Узнаете о назначении каждого места и объекта. Затем познакомитесь с самыми впечатляющими фортами: это «Великий князь Константин», «Император Александр I» (Чумной), «Петр I (Цитадель), «Кроншлот», «Павел I» (Рисбанк).
Форт «Граф Милютин» изнутри
Во второй части программы вы высадитесь на первую в России бронебашенную батарею, где осмотрите старый форт, раскроете, как он устроен и для чего был создан. Исследуя территорию, встретите лифты для подачи боеприпасов, жилые помещения, погреб снарядов и зарядов, подземные галереи, шахту скрывающегося прожектора и многое другое.
Завершит прогулку осмотр судопропускного сооружения С-1 — морских ворот Санкт-Петербурга, также вы увидите комплекс защитных сооружений от наводнений.
Организационные детали
Катер отправляется с причала в городе Кронштадт, куда вам нужно добраться самостоятельно (около часа в пути из Петербурга, регулярно ходят автобусы и маршрутки)
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Кронштадт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 2915 туристов
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