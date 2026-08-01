Маршрут этой прогулки проходит по акватории Финского залива, где сосредоточены самые интересные и разнообразные морские достопримечательности города. За 2,5 часа вы увидите 8 маяков, включая самый старый, разберетесь в многочисленных фортах и изнутри исследуете один из них (Милютин). А рассказы гида откроют хроники города-защитника Петербурга.

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Описание экскурсии

Морской фасад Кронштадта

Проплывая на катере, вы увидите многочисленные гавани города-порта — Каботажную, Купеческую, Среднюю, Лесную, Военную; Усть-канал, Николаевский сухой док и корпус Кронштадтского морского завода. Узнаете о назначении каждого места и объекта. Затем познакомитесь с самыми впечатляющими фортами: это «Великий князь Константин», «Император Александр I» (Чумной), «Петр I (Цитадель), «Кроншлот», «Павел I» (Рисбанк).

Форт «Граф Милютин» изнутри

Во второй части программы вы высадитесь на первую в России бронебашенную батарею, где осмотрите старый форт, раскроете, как он устроен и для чего был создан. Исследуя территорию, встретите лифты для подачи боеприпасов, жилые помещения, погреб снарядов и зарядов, подземные галереи, шахту скрывающегося прожектора и многое другое.

Завершит прогулку осмотр судопропускного сооружения С-1 — морских ворот Санкт-Петербурга, также вы увидите комплекс защитных сооружений от наводнений.

Организационные детали