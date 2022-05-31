Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт

Исследовать укрепления города, увидеть маяки и открыть славные страницы истории

Маршрут этой прогулки проходит по акватории Финского залива, где сосредоточены самые интересные и разнообразные морские достопримечательности города.

За 2,5 часа вы увидите 8 маяков, включая самый старый, разберетесь в многочисленных фортах и изнутри исследуете один из них (Милютин). А рассказы гида откроют хроники города-защитника Петербурга.
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Морской Кронштадт: большая прогулка на катере с высадкой на форт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Морской фасад Кронштадта

Проплывая на катере, вы увидите многочисленные гавани города-порта — Каботажную, Купеческую, Среднюю, Лесную, Военную; Усть-канал, Николаевский сухой док и корпус Кронштадтского морского завода. Узнаете о назначении каждого места и объекта. Затем познакомитесь с самыми впечатляющими фортами: это «Великий князь Константин», «Император Александр I» (Чумной), «Петр I (Цитадель), «Кроншлот», «Павел I» (Рисбанк).

Форт «Граф Милютин» изнутри

Во второй части программы вы высадитесь на первую в России бронебашенную батарею, где осмотрите старый форт, раскроете, как он устроен и для чего был создан. Исследуя территорию, встретите лифты для подачи боеприпасов, жилые помещения, погреб снарядов и зарядов, подземные галереи, шахту скрывающегося прожектора и многое другое.

Завершит прогулку осмотр судопропускного сооружения С-1 — морских ворот Санкт-Петербурга, также вы увидите комплекс защитных сооружений от наводнений.

Организационные детали

  • Катер отправляется с причала в городе Кронштадт, куда вам нужно добраться самостоятельно (около часа в пути из Петербурга, регулярно ходят автобусы и маршрутки)
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Кронштадт
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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