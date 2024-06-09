Ближайшие даты:
Время начала: 13:45, 17:45
Что вас ожидает:
- Адмиралтейские верфи
- Ледокол Красин
- Подводная лодка
- Эрмитаж (Зимний Дворец)
- Исаакиевский собор
- Семимостье
- Стрелка Васильевского острова
- Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
- Аничков Дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
- Летний сад
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Петропавловская крепость
Описание экскурсии
Единственный в городе водный маршрут, который проходит через закрытые территории Адмиралтейских верфей! С борта небольшого катера, гости увидят скрытую часть самого центра Петербурга, познакомятся с городом, который со времен Петра Первого значился как Морская Столица. Корабли, верфи, открывающиеся просторы в Финский залив под сводами моста, подводная лодка, ледокол Красин, истории и судьбы великих людей - все это на удивительном маршруте под сопровождение авторского экскурсионного рассказа.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Единый билет
|1 350 ₽
|Льготный (студенты и пенсионеры)
|1 100 ₽
|Детский от 3 до 12 лет
|1 000 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейские верфи
- Ледокол Красин
- Подводная лодка
- Эрмитаж (Зимний Дворец)
- Исаакиевский собор
- Семимостье
- Стрелка Васильевского острова
- Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
- Аничков Дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
- Летний сад
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Петропавловская крепость
Место начала и завершения?
Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на катере от 6 до 11 человек под авторское сопровождение аудиогида
- Посадка начинается за 5 минут до отправления судна
- На борт не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного вида опьянения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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