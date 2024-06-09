Морской Петербург на катере

5
3 отзыва
Морской Петербург на катере
Морской Петербург на катере
Морской Петербург на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45, 17:45

Что вас ожидает:

  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол Красин
  • Подводная лодка
  • Эрмитаж (Зимний Дворец)
  • Исаакиевский собор
  • Семимостье
  • Стрелка Васильевского острова
  • Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
  • Аничков Дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
  • Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Петропавловская крепость

Описание экскурсии

Единственный в городе водный маршрут, который проходит через закрытые территории Адмиралтейских верфей! С борта небольшого катера, гости увидят скрытую часть самого центра Петербурга, познакомятся с городом, который со времен Петра Первого значился как Морская Столица. Корабли, верфи, открывающиеся просторы в Финский залив под сводами моста, подводная лодка, ледокол Красин, истории и судьбы великих людей - все это на удивительном маршруте под сопровождение авторского экскурсионного рассказа.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Единый билет1 350 ₽
Льготный (студенты и пенсионеры)1 100 ₽
Детский от 3 до 12 лет1 000 ₽
Дети до 3х лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол Красин
  • Подводная лодка
  • Эрмитаж (Зимний Дворец)
  • Исаакиевский собор
  • Семимостье
  • Стрелка Васильевского острова
  • Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
  • Аничков Дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
  • Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Петропавловская крепость
Место начала и завершения?
Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на катере от 6 до 11 человек под авторское сопровождение аудиогида
  • Посадка начинается за 5 минут до отправления судна
  • На борт не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного вида опьянения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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