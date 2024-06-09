Описание экскурсии

Единственный в городе водный маршрут, который проходит через закрытые территории Адмиралтейских верфей! С борта небольшого катера, гости увидят скрытую часть самого центра Петербурга, познакомятся с городом, который со времен Петра Первого значился как Морская Столица. Корабли, верфи, открывающиеся просторы в Финский залив под сводами моста, подводная лодка, ледокол Красин, истории и судьбы великих людей - все это на удивительном маршруте под сопровождение авторского экскурсионного рассказа.