К разводным мостам - на ночном теплоходе

Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов.

Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути. И конечно, сами мосты, раскрывающиеся, чтобы дать пройти большим судам!
5
1 отзыв
К разводным мостам - на ночном теплоходе
К разводным мостам - на ночном теплоходе
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Отправляемся с главного причала в городе, «Медный всадник»
  • Перед вами откроются лучшие виды города: здание Адмиралтейства, Ростральные колонны, Петропавловская крепость… То, с чего начинался Петербург
  • Пройдём по главной реке Санкт-Петербурга — Неве, а затем по Большой Неве к крейсеру «Аврора», телебашне, памятнику Нобелю
  • Заходим в Малую Невку — мимо места дуэли Пушкина. Вы увидите государственную резиденцию К2 и особняк Путилова
  • Выходим на Петровскую косу — перед вами предстанут стадион «Газпром Арена» и небоскрёб «Лахта Центр»
  • И в завершение вдоль Малой Невы вы оцените современные постройки по левому берегу и здания начала 20 века по правой стороне

Организационные детали

На теплоходе есть открытая и тёплая закрытая палубы, но ночью на воде прохладно, одевайтесь теплее. Пледы в продаже.

ежедневно в 23:30

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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 12 лет2 000 ₽
Пенсионеры2 300 ₽
Студенты2 300 ₽
Дети до 2-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Катерина
4 июня 2024
Отличная поездка! Понравилось то, что была не только стандартная поездка по центру!

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