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На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов.



Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути. И конечно, сами мосты, раскрывающиеся, чтобы дать пройти большим судам!