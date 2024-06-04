На уютном теплоходе мы отправимся в северную часть города, чтобы полюбоваться лучшими видами и легендарным зрелищем — разводом мостов.
Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути. И конечно, сами мосты, раскрывающиеся, чтобы дать пройти большим судам!
Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловка, крейсер «Аврора», «Лахта Центр» и другие достопримечательности, о которых поведает аудиогид, будут на нашем пути. И конечно, сами мосты, раскрывающиеся, чтобы дать пройти большим судам!
Ближайшие даты:
Время начала: 23:30
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Отправляемся с главного причала в городе, «Медный всадник»
- Перед вами откроются лучшие виды города: здание Адмиралтейства, Ростральные колонны, Петропавловская крепость… То, с чего начинался Петербург
- Пройдём по главной реке Санкт-Петербурга — Неве, а затем по Большой Неве к крейсеру «Аврора», телебашне, памятнику Нобелю
- Заходим в Малую Невку — мимо места дуэли Пушкина. Вы увидите государственную резиденцию К2 и особняк Путилова
- Выходим на Петровскую косу — перед вами предстанут стадион «Газпром Арена» и небоскрёб «Лахта Центр»
- И в завершение вдоль Малой Невы вы оцените современные постройки по левому берегу и здания начала 20 века по правой стороне
Организационные детали
На теплоходе есть открытая и тёплая закрытая палубы, но ночью на воде прохладно, одевайтесь теплее. Пледы в продаже.
ежедневно в 23:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 12 лет
|2 000 ₽
|Пенсионеры
|2 300 ₽
|Студенты
|2 300 ₽
|Дети до 2-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Медный всадник»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходы — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы самая крупная судоходная компания Санкт-Петербурга по однопалубному флоту. Работаем с гостями и жителями нашего города более 20 лет. Наша команда профессионалов покажет вам самое запоминающее разведение мостов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Катерина
4 июня 2024
Отличная поездка! Понравилось то, что была не только стандартная поездка по центру!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 10:50
Завтра в 19:30
5 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.