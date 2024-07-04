Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 18:45
Описание экскурсии
Новый водный маршрут города! Если в Петербурге вы устанете от «лепнины и позолоты» — найдите время отправиться в это путешествие. Здесь можно увидеть другой Петербург, не упустив при этом ни капли очарования, те уголки, где сливается основание города, старинные постройки с самыми элитными современными строениями. На удобном катере вы отправитесь из центральной части города к островам, вдоль Петроградского острова, а также по скрытой от туристических глаз реке Карповке, которая поведает свою историю и покажет самые укромные и тихие уголки. Здесь откроются виды на центральные достопримечательности города: Зимний дворец, Михайловский замок, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, а далее вы увидите стадион Петровский, Зенит арену, Лахта центр, особняки и современные постройки, пройдете мимо Ботанического сада и крейсера Авроры… Прогулка проходит на катере, где может разместиться от 6 до 11 пассажиров и сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида. Маршрут: р. Фонтанка - р. Малая Нева - р. Ждановка -р. Малая Невка -р. Карповка - р. Большая Невка - р. Нева - р. Фонтанка Важная информация: -Длительность экскурсии: 1 час 40 минут -Прогулка сопровождается экскурсионным авторским рассказом аудиогида -На борту катера размещается 6-11 пассажиров в зависимости от типа судна -На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна; -Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ, погодные условия и проч.); -На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения; -Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная; -Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса; -На детей до 3-х лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест.
Отправление ежедневно в 12:30 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 500 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, дети старше 12 лет, многодетные)
|1 300 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1 000 ₽
|Дети до 3х лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков мост
- Михайловский замок
- Летний сад
- Петропавловская крепость
- Ростральные колонны
- Петровский стадион
- Собор Святой Екатерины
- Военно-Космическая Академия
- Лахта центр
- Стадион Динамо
- Иоанновский женский монастырь
- Каменноостровский дворец
- Лопухинский сад
- Телебашня
- Дом Нобелей и памятник Нобелю
- Дом Ленсовета
- Ботанический сад
- Крейсер «Аврора» и др
Место начала и завершения?
Причал на набережной реки Фонтанки у дома 71
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление ежедневно в 12:30 и 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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