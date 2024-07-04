Описание экскурсии

Новый водный маршрут города! Если в Петербурге вы устанете от «лепнины и позолоты» — найдите время отправиться в это путешествие. Здесь можно увидеть другой Петербург, не упустив при этом ни капли очарования, те уголки, где сливается основание города, старинные постройки с самыми элитными современными строениями. На удобном катере вы отправитесь из центральной части города к островам, вдоль Петроградского острова, а также по скрытой от туристических глаз реке Карповке, которая поведает свою историю и покажет самые укромные и тихие уголки. Здесь откроются виды на центральные достопримечательности города: Зимний дворец, Михайловский замок, Петропавловская крепость, стрелка Васильевского острова, а далее вы увидите стадион Петровский, Зенит арену, Лахта центр, особняки и современные постройки, пройдете мимо Ботанического сада и крейсера Авроры… Прогулка проходит на катере, где может разместиться от 6 до 11 пассажиров и сопровождается экскурсионным рассказом аудиогида. Маршрут: р. Фонтанка - р. Малая Нева - р. Ждановка -р. Малая Невка -р. Карповка - р. Большая Невка - р. Нева - р. Фонтанка Важная информация: -Длительность экскурсии: 1 час 40 минут -Прогулка сопровождается экскурсионным авторским рассказом аудиогида -На борту катера размещается 6-11 пассажиров в зависимости от типа судна -На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна; -Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъем уровня воды, проведение ремонтных работ, погодные условия и проч.); -На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения; -Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная; -Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса; -На детей до 3-х лет необходимо обязательное предварительное оформление посадочного билета по наличию мест.