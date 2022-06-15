Приглашаем вас в путешествие по мостам Санкт-Петербурга! Маршрут экскурсии проходит по Адмиралтейской части города, где максимально кипела экономическая жизнь. Мосты здесь строили очень разные и интересные.

Эта экскурсия будет полезна тем, кто хочет услышать наполненный реальными фактами рассказ о том, как в Петербурге сложился уникальный ансамбль мостов, равных в мире которому не существует. Экскурсия подойдет как школьникам, так и взрослым. Казалось бы, тема серьезная — здесь порой нужно будет коснуться теории прочности, материаловедения и вспомнить школьную физику, но мы изложим всё понятным языком, и вы во всём обязательно разберетесь!

На маршруте вы увидите так называемое «семимостье», остров Новая Голландия, посмотрим самый широкий мост, увидим единственный висячий мост в городе, а также самый первый мост через Неву на постоянных опорах, построенный совместно с американцами, и многое другое!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).