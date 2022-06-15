Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города

Мосты Петербурга

Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города
Мосты Петербурга: аудиоэкскурсия по уникальным достопримечательностям города

Что вас ожидает 🤩

  • Первый постоянный мост через Неву
  • Исторический висячий мост через реку Мойку
  • Типовые мосты на Крюковом канале
  • Семимостье
  • Самый широкий мост в Петербурге
Приглашаем вас в путешествие по мостам Санкт-Петербурга! Маршрут экскурсии проходит по Адмиралтейской части города, где максимально кипела экономическая жизнь. Мосты здесь строили очень разные и интересные.
Эта экскурсия будет полезна тем, кто хочет услышать наполненный реальными фактами рассказ о том, как в Петербурге сложился уникальный ансамбль мостов, равных в мире которому не существует. Экскурсия подойдет как школьникам, так и взрослым. Казалось бы, тема серьезная — здесь порой нужно будет коснуться теории прочности, материаловедения и вспомнить школьную физику, но мы изложим всё понятным языком, и вы во всём обязательно разберетесь!
На маршруте вы увидите так называемое «семимостье», остров Новая Голландия, посмотрим самый широкий мост, увидим единственный висячий мост в городе, а также самый первый мост через Неву на постоянных опорах, построенный совместно с американцами, и многое другое!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации уютных кафе, которые можно посетить по ходу экскурсии
  • Лайфхаки, как запоминать сложные конструкции мостов
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 129
Завершение: Замятин переулок, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🌉Развод мостов🗽ДостопримечательностиДля жителей Петербурга🎧АудиогидыЭкскурсии на 8 мартаМосты

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
2 часа
Групповая
Алексей
4
2 отзыва
Увидеть с крыши как разводят знаменитые мосты Петербурга
Как же прекрасен летний Санкт-Петербург! Пожалуй, главная достопримечательность его белых ночей - уникальные разводные
15 июня
1 590 за 1 человека
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
445 отзывов
Ночной Петербург: «Тайны города на Неве»
Какой Петербург в ночи
Сегодня
Завтра
21 мая
1 800 за 1 человека
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
TakeAGuide
Нет отзывов
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
5 000 за 1-15 чел.
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
3 часа
Индивидуальная
Александр
5
1 отзыв
Православный Петербург. Не зря его называют город - храм
Так случилось, что именно в Петербурге были построены одни из самых уникальных храмов, посмотреть на которые съезжаются
5 000 за 1-4 чел.
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ленинград-Тур
Нет отзывов
Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке
1 300 за 1 человека
Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
3 часа
За красивыми фото
Golikov.kg
5
24 отзыва
Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Два главных символа Петербурга - белые ночи и разводные мосты
2 июня
3 июня
4 июня
10 000 за 1-3 чел.
Утраченные достопримечательности Петербурга
2 часа
Индивидуальная
Дмитрий
5
7 отзывов
Утраченные достопримечательности Петербурга
Автомобильная экскурсия по утраченным достопримечательностям Петербурга
от 5 000 за 1-3 чел.
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
1 час
🚶 Пешая
Мини-группа
Данил
4.3
24 отзыва
Часто заказывают
Разводные мосты Петербурга - вид с крыши
Понаблюдать с высоты за самым романтичным событием ночного города
Завтра
21 мая
22 мая
14001 260 за 1 человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
2.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Афина
4
2 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Проплыть по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Завтра
21 мая
22 мая
1 500 за 1 человека
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Илья
4.8
73 отзыва
Проходные дворы Петербурга: Васильевский остров - город в городе
Кто как не коренной петербуржец может раскрыть секреты Петербурга! Я родился на Васильевском острове
880 за 1 человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
2 часа 45 минут
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
Спутник
4.3
677 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города
Завтра
Завтра
21 мая
от 1 800 за 1 человека
Портрет Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
5
1 отзыв
Портрет Петербурга
Невский и его задворки, мосты, дворцы, площади, Эрмитаж и другие грани города на прогулке по центру
23 мая
24 мая
25 мая
от 1 300 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ