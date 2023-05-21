Аудиоэкскурсия по разводным мостам Санкт-Петербурга: узнайте историю их работы
Эта аудио экскурсия покажет вам ночной мир разводных мостов Санкт-Петербурга. Петербург город каналов, рек и величественных дворцов. Но отличительная черта города — удивительные мосты.
Словно грациозные гигантские животные они расступаются для прохода судов по Неве, показывая исключительную красоту и грацию.
Во время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами.
Словно грациозные гигантские животные они расступаются для прохода судов по Неве, показывая исключительную красоту и грацию.
Во время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Большеохтинский мост
- Воскресенский Смольный собор
- Таврический дворец
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Дворцовый мост
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Адмиралтейская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ночной мир разводных мостовВо время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами. Вы откроете для себя сложные механизмы, обеспечивающие их работу, и узнаете историю этих мостов.
Экскурсия пройдет вдоль Невы и каналов Санкт-Петербурга, где вы сможете полюбоваться потрясающей архитектурой города, включая величественные дворцы, соборы и особняки. У вас также будет возможность увидеть мосты в действии.
Вы начнёте маршрут возле метро Адмиралтейской, увидите памятник Петру I «Медный Всадник». Полюбуетесь на Исаакиевский собор — это неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга, и одно из высочайших купольных сооружений в мире. После этого маршрут проведет вас вдоль Невы.
Не забудьте зонт и свитер!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут по самым живописным ночным локациям города
- Подробный рассказ про разводные мосты, их историю и конструкцию
- Навигация по удобной карте, встроенной в приложение
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кирпичный переулок, 1, Центральный районЗавершение: Большеохтинский мост, Центральный район
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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