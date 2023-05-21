Ночной мир разводных мостовВо время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами. Вы откроете для себя сложные механизмы, обеспечивающие их работу, и узнаете историю этих мостов.

Экскурсия пройдет вдоль Невы и каналов Санкт-Петербурга, где вы сможете полюбоваться потрясающей архитектурой города, включая величественные дворцы, соборы и особняки. У вас также будет возможность увидеть мосты в действии.

Вы начнёте маршрут возле метро Адмиралтейской, увидите памятник Петру I «Медный Всадник». Полюбуетесь на Исаакиевский собор — это неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга, и одно из высочайших купольных сооружений в мире. После этого маршрут проведет вас вдоль Невы.

Не забудьте зонт и свитер!

Как проходит аудиоэкскурсия: