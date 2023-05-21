Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу

Аудиоэкскурсия по разводным мостам Санкт-Петербурга: узнайте историю их работы

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Эта аудио экскурсия покажет вам ночной мир разводных мостов Санкт-Петербурга. Петербург город каналов, рек и величественных дворцов. Но отличительная черта города — удивительные мосты.

Словно грациозные гигантские животные они расступаются для прохода судов по Неве, показывая исключительную красоту и грацию.

Во время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами.
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Разводные мосты глазами петербуржца: аудиотур по ночному городу
Ближайшие даты:
21
мая
22
мая
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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Что вас ожидает:

  • Большеохтинский мост
  • Воскресенский Смольный собор
  • Таврический дворец
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Дворцовый мост
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Адмиралтейская
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ночной мир разводных мостовВо время этой прогулки вы познакомитесь с некоторыми из самых известных разводных мостов города: Дворцовым, Троицким, Литейным и Большеохтинским мостами. Вы откроете для себя сложные механизмы, обеспечивающие их работу, и узнаете историю этих мостов.
Экскурсия пройдет вдоль Невы и каналов Санкт-Петербурга, где вы сможете полюбоваться потрясающей архитектурой города, включая величественные дворцы, соборы и особняки. У вас также будет возможность увидеть мосты в действии.
Вы начнёте маршрут возле метро Адмиралтейской, увидите памятник Петру I «Медный Всадник». Полюбуетесь на Исаакиевский собор — это неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга, и одно из высочайших купольных сооружений в мире. После этого маршрут проведет вас вдоль Невы.
Не забудьте зонт и свитер!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут по самым живописным ночным локациям города
  • Подробный рассказ про разводные мосты, их историю и конструкцию
  • Навигация по удобной карте, встроенной в приложение
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кирпичный переулок, 1, Центральный район
Завершение: Большеохтинский мост, Центральный район
Когда и сколько длится?
Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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