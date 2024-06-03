Спасибо большое Ксении за экскурсию!! Рекомендую! Много нового и для гостей города, и для всех, кому интересна музыка. Очень интересно теперь не просто ходить по Невскому проспекту, но и знать что тут творилась история. Экскурсовод Ксения увлекательно рассказывала - профессионал своего дела, сама экскурсия тоже познавательна. Ещё и небольшой подарочек подарили в конце)