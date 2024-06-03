Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе

Оказаться в самых музыкальных местах Невского и соседних с ним улиц с гидом-искусствоведом
Я расскажу о развитии классической музыки в России. Оно начиналось здесь, в Северной столице. Появилась первая капелла, первые оркестры и нотные издательства. Открылись музыкальные театры и салоны — вы узнаете, в чём была разница. Огромный вклад в музыкальную жизнь Петербурга внесли Шереметьевы — мы оценим масштаб. И обсудим, как петербургская музыка пережила революцию и годы блокады.
5
1 отзыв
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
Музыкальный Санкт-Петербург - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Шереметьевский дворец. Поговорим об истории семьи Шереметьевых и о том, как они повлияли на развитие музыки в городе.
  • Дворец Белосельских-Белозёрских. Вы узнаете, как проходили концерты известных музыкантов в парадных дворцах города.
  • Бывшее музыкальное издательство «Бессель и Ко» на Невском. Вспомним зарождение нотных издательств в стране.
  • Российская национальная библиотека — место работы художественного критика Владимира Стасова. Определим его роль в нотном издательстве «Бессель и Ко» и в истории «Могучей кучки».
  • Невский проспект, 52. Здесь вас ждёт рассказ об обществе «Кружок камерной музыки».
  • Площадь Искусств и её музыкальные доминанты: Филармония, бывший особняк Виельгорских, Михайловский дворец и Михайловский театр. Обсудим возникновение первого оркестра города. Поймём, что такое музыкальные салоны. Перечислим, какие труппы работали в Петербурге.
  • Кабаре «Бродячая собака». Поговорим, как проходили музыкальные вечера в 20 веке.
  • Малый зал Филармонии. Вы узнаете, как набирали популярность публичные музыкальные концерты.
  • Нотный магазин «Северная лира» — старейший в городе. Самостоятельно погуляете по нему, рассматривая интерьеры.
  • Дворы Певческой капеллы. Вас ждёт история развития певческой капеллы в России. Сделаем перерыв на кофе в здешнем кафе.
  • Певческий мост. Поймём, почему у него такое музыкальное название.
  • Дворцовая площадь и Эрмитажный театр. Выясним, что за название такое — Эрмитаж, и как оно связано с музыкальными вечерами Екатерины Великой.

Организационные детали

  • После экскурсии вас ждёт небольшой подарок:).
  • Во время экскурсии предусмотрен небольшой перерыв на кофе (его вы оплачиваете самостоятельно).
  • Могу организовать индивидуальную экскурсию — подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Пенсионеры720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
3 июня 2024
Спасибо большое Ксении за экскурсию!! Рекомендую! Много нового и для гостей города, и для всех, кому интересна музыка. Очень интересно теперь не просто ходить по Невскому проспекту, но и знать что тут творилась история. Экскурсовод Ксения увлекательно рассказывала - профессионал своего дела, сама экскурсия тоже познавательна. Ещё и небольшой подарочек подарили в конце)

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