С воды Петербург выглядит особенно изысканно — с парадными фасадами, романтичными набережными и гладью каналов. Мы пройдём по самому центру: от Невы до Мойки, от Эрмитажа до Семимостья.
Водная прогулка на комфортабельном катере в стиле пушкинской эпохи прекрасно подойдёт для свидания, встречи с друзьями или деловых переговоров в неформальной обстановке.
Описание водной прогулки
Обратите внимание — прогулка не предполагает экскурсионного обслуживания
С борта катера вы увидите:
- Петропавловскую крепость с ангелом на шпиле
- Крейсер «Аврора» — символ Октябрьской революции на вечной стоянке у Петроградской стороны
- Фонтанку, которая получила своё название благодаря фонтанной системе Летнего сада
- Михайловский замок — одно из самых таинственных мест Петербурга
- Аничков мост и скульптурную группу «Укротители коней»
- Крюков канал и знаменитое Семимостье
- Мойку, по берегам которой раскинулись дворцы, особняки и музеи
- Зимнюю канавку — узкий канал, окутанный легендами
- Эрмитаж — зимний дворец династии Романовых
- Исаакиевский собор — крупнейшую православную церковь города
- Адмиралтейство — один из первых архитектурных символов Петербурга
- Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами, силуэтами Биржи и Кунсткамеры
Как организована поездка
- Перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
- На борту разрешена любая обувь без тонкого каблука
- С собой можно взять еду и напитки, если они не красят поверхности (красное вино, вишневый сок, вишню, клубнику не берите)
- Прогуляться на катере можно в любую погоду — в салоне есть отопление и тёплые пледы. На катере также можно включить музыку по Bluetooth, есть посуда, реквизит для фотосессии в стиле пушкинского времени и туалет
Организационные детали
- Я могу подать катер к любым разрешённым причалам. Некоторые из них требуют резервирования и дополнительной оплаты — согласуем детали в переписке
- Дополнительно оплачивается уборка (1000 ₽), если вы приносите на борт напитки и продукты
- Если в вашей компании будут дети младше 5 лет, сообщите мне об этом заранее
- За штурвалом буду я сам
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Причал Ждановская 2А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 773 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и вырос в Санкт-Петербурге и с детства увлекаюсь историей этого потрясающего города. Мне очень хочется поделиться с вами своими знаниями, обсудить исторические события, полюбоваться видами
Отзывы и рейтинг
5
А
Анастасия
22 сен 2025
Отличная прогулка. Комфортная скорость, прекрасный вечерный Санкт-Петербург.
А
Анастасия
27 июл 2025
Нам очень понравилась наш тур по каналам и Неве на уютном кораблике Онегин. Окунулись в атмосферу старого Петербурга. Получалось не машина времени, а кораблик времени. Спасибо большое
