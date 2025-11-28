Площадь Искусств получила своё название в советское время.
Среди всех послереволюционных переименований это, пожалуй, самое удачное — площадь действительно была и остаётся центром культурной жизни нашего города.
На экскурсии мы пройдём по ней и окрестностям, поговорим о светском прошлом и рассмотрим город с высоты птичьего полёта.
Среди всех послереволюционных переименований это, пожалуй, самое удачное — площадь действительно была и остаётся центром культурной жизни нашего города.
На экскурсии мы пройдём по ней и окрестностям, поговорим о светском прошлом и рассмотрим город с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
Будни и праздники светского Петербурга
Главными героями нашей экскурсии станут известные и творческие личности города. Их характер чаще всего проявлялся в повседневных ситуациях — именно о таких случаях мы и поговорим.
Вы узнаете:
- что связывает Чайковского и… Дантеса
- с кем из царской семьи чаще всего встречался Пушкин
- каким развлечениям отдавал предпочтение Николай I
- из чего состояли «трудовые будни» балерин императорской сцены
- почему у Сергея Дягилева были сложные отношения со многими звёздами балета
- кого из столпов русской культуры помнят стены гостиницы «Европейская»
Закончим экскурсию подъёмом на безопасную смотровую площадку на крыше отеля, откуда откроется «небесная линия» Петербурга.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто интересуется нашей культурой и любит красивые панорамные виды на самый красивый в мире город.
Организационные детали
- Всем участникам экскурсии выдаются радиогиды — вы будете слышать каждое моё слово
- Подъём на крышу оплачивается отдельно — 500 ₽ за чел.
- На крыше проведём 30 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1653 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
15%
Групповая
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
Начало: Санкт-Петербург
28 ноя в 14:00
29 ноя в 14:00
1266.50 ₽
1490 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга
Прогулка по тихим дворам Петербурга с захватывающим видом с крыши. Узнайте, как живут местные, и сделайте уникальные фото
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00
5 дек в 12:00
6 дек в 12:00
2300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Культурная жизнь столицы империи: театры, концерты, маскарады
Узнать, как проходили выступления в 18-19 веках и почему дамы не сидели в партере (мини-группа)
Начало: Недалеко от Конюшенной площади
Завтра в 11:30
28 ноя в 11:00
4680 ₽
5200 ₽ за всё до 4 чел.