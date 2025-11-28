Площадь Искусств получила своё название в советское время. Среди всех послереволюционных переименований это, пожалуй, самое удачное — площадь действительно была и остаётся центром культурной жизни нашего города. На экскурсии мы пройдём по ней и окрестностям, поговорим о светском прошлом и рассмотрим город с высоты птичьего полёта.

Описание экскурсии

Будни и праздники светского Петербурга

Главными героями нашей экскурсии станут известные и творческие личности города. Их характер чаще всего проявлялся в повседневных ситуациях — именно о таких случаях мы и поговорим.

Вы узнаете:

что связывает Чайковского и… Дантеса

с кем из царской семьи чаще всего встречался Пушкин

каким развлечениям отдавал предпочтение Николай I

из чего состояли «трудовые будни» балерин императорской сцены

почему у Сергея Дягилева были сложные отношения со многими звёздами балета

кого из столпов русской культуры помнят стены гостиницы «Европейская»

Закончим экскурсию подъёмом на безопасную смотровую площадку на крыше отеля, откуда откроется «небесная линия» Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто интересуется нашей культурой и любит красивые панорамные виды на самый красивый в мире город.

Организационные детали