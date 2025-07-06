Вы совершите путешествие во времени и погрузитесь в историю великолепного Петербурга — с момента его основания до наших дней.
Увидите и первую деревянную постройку начала 18 века, и самое высокое здание Европы, возведённое в 21 веке. Посетите ключевые места города и заглянете в необычные. И всё это — на комфортабельном авто с несколькими выходами из него.
Увидите и первую деревянную постройку начала 18 века, и самое высокое здание Европы, возведённое в 21 веке. Посетите ключевые места города и заглянете в необычные. И всё это — на комфортабельном авто с несколькими выходами из него.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Из окна автомобиля или микроавтобуса вы увидите все достопримечательности, которыми славится Петербург:
- Зимний дворец, Адмиралтейство, Дворцовый мост
- Стрелку Васильевского острова с видами на Зимний дворец
- Биржевой мост и Кронверкскую набережную
- Петропавловскую крепость и домик Петра
- крейсер «Аврора»
- Троицкий мост с панорамными видами
- Марсово поле, Cпас на Крови, Летний сад
- Невский проспект, Малую Морскую улицу, Гороховую улицу
- Медного всадника
- Исаакиевский и Казанский соборы
- Английскую набережную и Благовещенский мост
- Сфинксов на Университетской набережной
Запланировано несколько остановок, чтобы сделать фотографии на память и размяться.
Вы узнаете:
- почему город три раза менял название и неформально называется Северной Венецией
- как изменился облик города со времён Петра Великого
- почему Зимний дворец называется Зимним, а музейный комплекс – Эрмитажем
- какие трудности преодолел Ленинград и его жители во времена ВОВ
- почему на Васильевском острове вместо улиц линии
- какие фильмы снимались в Петербурге
- какие знаменитости здесь жили и творили
- где находится самый широкий мост Петербурга
- почему символы Петербурга – коты и ангелы
и многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле или микроавтобусе Mercedes — в зависимости от количества человек.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 391 туриста
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.Задать вопрос
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