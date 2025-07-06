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Вы совершите путешествие во времени и погрузитесь в историю великолепного Петербурга — с момента его основания до наших дней.



Увидите и первую деревянную постройку начала 18 века, и самое высокое здание Европы, возведённое в 21 веке. Посетите ключевые места города и заглянете в необычные. И всё это — на комфортабельном авто с несколькими выходами из него.