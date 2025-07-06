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От Петра I до современности - автопрогулка по Петербургу

Увидеть все визитные карточки города за 3 часа и узнать о них главное
Вы совершите путешествие во времени и погрузитесь в историю великолепного Петербурга — с момента его основания до наших дней.

Увидите и первую деревянную постройку начала 18 века, и самое высокое здание Европы, возведённое в 21 веке. Посетите ключевые места города и заглянете в необычные. И всё это — на комфортабельном авто с несколькими выходами из него.
От Петра I до современности - автопрогулка по Петербургу
От Петра I до современности - автопрогулка по Петербургу
От Петра I до современности - автопрогулка по Петербургу
Ближайшие даты:
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авг
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Из окна автомобиля или микроавтобуса вы увидите все достопримечательности, которыми славится Петербург:

  • Зимний дворец, Адмиралтейство, Дворцовый мост
  • Стрелку Васильевского острова с видами на Зимний дворец
  • Биржевой мост и Кронверкскую набережную
  • Петропавловскую крепость и домик Петра
  • крейсер «Аврора»
  • Троицкий мост с панорамными видами
  • Марсово поле, Cпас на Крови, Летний сад
  • Невский проспект, Малую Морскую улицу, Гороховую улицу
  • Медного всадника
  • Исаакиевский и Казанский соборы
  • Английскую набережную и Благовещенский мост
  • Сфинксов на Университетской набережной

Запланировано несколько остановок, чтобы сделать фотографии на память и размяться.

Вы узнаете:

  • почему город три раза менял название и неформально называется Северной Венецией
  • как изменился облик города со времён Петра Великого
  • почему Зимний дворец называется Зимним, а музейный комплекс – Эрмитажем
  • какие трудности преодолел Ленинград и его жители во времена ВОВ
  • почему на Васильевском острове вместо улиц линии
  • какие фильмы снимались в Петербурге
  • какие знаменитости здесь жили и творили
  • где находится самый широкий мост Петербурга
  • почему символы Петербурга – коты и ангелы

и многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле или микроавтобусе Mercedes — в зависимости от количества человек.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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