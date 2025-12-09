Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Знаете ли вы, где в самом центре Петербурга стоял лучший бордель империи? А кто из классиков оставил после себя не только стихи, но и страстную переписку с любовницами (и любовниками)? Эта аудиоэкскурсия — не про шпили и фасады.



Она про порок, страсть, грех и светскую пошлость, которой так был насыщен Петербург 19 — начала 20 века. Готовы услышать неприличную историю Невского?