Знаете ли вы, где в самом центре Петербурга стоял лучший бордель империи? А кто из классиков оставил после себя не только стихи, но и страстную переписку с любовницами (и любовниками)? Эта аудиоэкскурсия — не про шпили и фасады.
Она про порок, страсть, грех и светскую пошлость, которой так был насыщен Петербург 19 — начала 20 века. Готовы услышать неприличную историю Невского?
Описание аудиогида
Наш маршрут пройдёт по самым злачным местам Невского и окрестностей. В программе:
Литературное кафе — Дом с колоннами — Синематограф — Гостиница «Европа» — Малая Садовая улица — Александрийский сквер — Аничков мост — Дом Мельникова на Рубинштейна.
Во время экскурсии вы увидите изнанку приличного общества. И узнаете:
- кому надо рассказать секрет, чтобы его унесли с собой в могилу
- какие семейные секреты хранили Грибоедов, Добролюбов, Пушкин, Дантес, Чайковский, Тургенев, а также об их любовных похождениях
- где обитали дамы лёгкого поведения и как им жилось
- где находился самый известный публичный дом
А ещё попытаетесь понять запутанный и многогранный сексуальный этикет и методы соблазнения 19 века.
Организационные детали
- Программа 21+
- Аудиоэкскурсию для вас проведёт знатный сплетник и завсегдатай лучших борделей, вечеринок и игральных мест 19 века
- Не забудьте взять наушники
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7535 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)
