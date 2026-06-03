Эта прогулка — для тех, кто ценит тонкий контекст, эстетику и гедонизм.
На экскурсии мы соединим две важные грани современного Петербурга: мир креативных индустрий и феномен нишевых концептуальных баров.
Это идеальный формат smart & fast — за 2 часа вы получите концентрированный инсайдерский опыт и готовый чек-лист, пожалуй, лучших локаций города.
На экскурсии мы соединим две важные грани современного Петербурга: мир креативных индустрий и феномен нишевых концептуальных баров.
Это идеальный формат smart & fast — за 2 часа вы получите концентрированный инсайдерский опыт и готовый чек-лист, пожалуй, лучших локаций города.
Описание экскурсии
Арт-медиация
Мы начнём наше погружение в общественно-культурном пространстве — брутальном здании бывшего телефонного узла в стиле конструктивизма, которое сегодня стало живой творческой экосистемой.
Здесь нас ждёт не просто лекция, а арт-медиация в личной мастерской художника Константина Афтографа. Без музейных барьеров, в атмосфере живого творческого процесса вы увидите арт-объекты и сможете в формате непринуждённого диалога расспросить автора об изнанке и смыслах современного искусства.
Затем мы отправимся в 2–3 концептуальных бара для локалов.
- Один из них выполнен в стиле готического нуара. Это пространство с уникальной концепцией и эстетикой интеллектуального декаданса. Здесь нас ждут сложные, многослойные вкусовые сочетания.
- Следующая остановка — бар, воплощающий архитектурный гедонизм. Он филигранно интегрирован в пространство подлинной парадной доходного дома 1906 года. Здесь попробуем авторские настойки.
- Третье заведение — на выбор: ламповый бар с гастронастойками вроде «борща» или интеллигентный коктейльный бар, где высокая миксология концептуально зарифмована с русским авангардом и классической литературой.
Темы
- Расскажу, где в Петербурге смотреть современное искусство, какие кластеры стоит посетить и какие заметные события происходят в арт-среде сегодня.
- Поговорим о том, как понимать новые формы искусства.
- Обсудим современную барную индустрию: чем отличаются заведения для локалов от более массовых мест.
- Вспомним историю алкоголя и узнаем, чем увлекались медийные личности прошлого и представители рода Романовых.
- Расскажу байки и легенды петербургской ночной жизни — и не только ночной.
- Разберёмся, что такое неорюмочные, моктейли и твисты.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются посещение мастерской — 300 ₽ за чел. и шоты — 250-400 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элла — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
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Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must-have программу с посещением музеев-памятников — пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками — милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам — пишите. Работаем с 2011 года.
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