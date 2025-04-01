Петроградская сторона или просто Петроградка – место, где Петербург зародился и потом несколько раз пытался обновляться и перепридумывать себя. Эта часть города хранит много необыкновенных историй, архитектурных шедевров и веселых легенд, которые служили источником вдохновения для многих горожан в прошлом и продолжают будоражить умы сегодняшних жителей. На экскурсии мы:

Разберемся, как началась «другая жизнь» в городе и появилась название Петроградка • Попробуем не заблудиться в лабиринте дворов Бандитского Петербурга • Узнаем, как знакомились в «дореволюционном Тиндере» • Научимся отличать детали северного модерна от деталей других стилей • Заглянем «в гости» к самой известной балерине • Полюбуемся на мукарнас (сотовый свод) Соборной Мечети • Обсудим как необычно разводился мост, построенный к 200-летию города.