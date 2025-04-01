Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петроградской стороне, также известной как Петроградка. Здесь зарождался Санкт-Петербург, и эта часть города пережила множество обновлений и перемен.
Вас ждут удивительные истории, архитектурные шедевры и забавные легенды, которые вдохновляли жителей в прошлом и продолжают волновать умы современных горожан.
Вас ждут удивительные истории, архитектурные шедевры и забавные легенды, которые вдохновляли жителей в прошлом и продолжают волновать умы современных горожан.
Описание экскурсии
Петроградская сторона или просто Петроградка – место, где Петербург зародился и потом несколько раз пытался обновляться и перепридумывать себя. Эта часть города хранит много необыкновенных историй, архитектурных шедевров и веселых легенд, которые служили источником вдохновения для многих горожан в прошлом и продолжают будоражить умы сегодняшних жителей. На экскурсии мы:
Разберемся, как началась «другая жизнь» в городе и появилась название Петроградка • Попробуем не заблудиться в лабиринте дворов Бандитского Петербурга • Узнаем, как знакомились в «дореволюционном Тиндере» • Научимся отличать детали северного модерна от деталей других стилей • Заглянем «в гости» к самой известной балерине • Полюбуемся на мукарнас (сотовый свод) Соборной Мечети • Обсудим как необычно разводился мост, построенный к 200-летию города.
Вторник, пятница в 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проходные дворы Петроградской стороны
- Ленфильм - старейшая киностудия России
- Соборная мечеть - самая северная мечеть в мире и одна из самых крупных в Европе
- Особняк Матильды Кшесинской-история знаменитой балерины
- Доходный дом Иды Лидваль
- Дом товарищества для устройства постоянных квартир
- Дом политкаторжан
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Метро Горьковская
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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