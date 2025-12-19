Давайте полюбуемся сияющим Санкт-Петербургом на главных площадях, проспектах и рождественском базаре! Поговорим о Святках на Руси и современных встречах Нового года. Выясним, что подавали к праздничному столу Екатерины II, за что Николай I не любил свечи на ёлках и что происходило на предновогодней Дворцовой площади в год 20-летия Октябрьской революции.

Описание экскурсии

Мы проедем по вечернему городу и увидим его самые нарядные места, а именно — Московский и Невский проспекты, сад Зимнего дворца и Стрелку Васильевского острова.

Остановимся у Семимостья, чтобы сделать фото у «Светящегося ангела», а чуть позже прогуляемся по празднично украшенной Дворцовой площади.

Закончим путешествие на Манежной площади, где проходит главный рождественский базар города. Здесь можно порадовать себя горячим грогом или вином, посмотреть выступления артистов и купить сувениры.

По пути вы услышите рассказ о Святках на Руси и сегодняшних традициях встречи Нового года, а также о том, какие обычаи роднят нас с Древним Римом и Древним Египтом, Англией и Германией, скандинавскими землями, Францией и Испанией.

Вы узнаете:

как праздновали Новый год при Петре I

что подавали на рождественский стол Екатерине II

где и как придумали новогодние украшения и гирлянды

за что император Николай I недолюбливал восковые свечки на рождественских ёлках

как полагалось окунаться в прорубь на праздник Крещения

как святочные гадания сказались на судьбе одной из персон, окружающих пьедестал памятника Екатерине II в Екатерининском саду

И многое другое!

А ещё мы разбёремся в особенностях летосчисления «от сотворения мира» и «от рождества Христова», хитросплетениях юлианского и григорианского календарей и поймём, почему праздновать Старый Новый год — значит поддерживать давнюю добрую традицию!

Организационные детали