Мои заказы

Новогодние чудеса Петербурга

На Дворцовой и Манежной площадях, Семимостье и Стрелке Васильевского острова
Давайте полюбуемся сияющим Санкт-Петербургом на главных площадях, проспектах и рождественском базаре! Поговорим о Святках на Руси и современных встречах Нового года.

Выясним, что подавали к праздничному столу Екатерины II, за что Николай I не любил свечи на ёлках и что происходило на предновогодней Дворцовой площади в год 20-летия Октябрьской революции.
Новогодние чудеса Петербурга
Новогодние чудеса Петербурга
Новогодние чудеса Петербурга

Описание экскурсии

Мы проедем по вечернему городу и увидим его самые нарядные места, а именно — Московский и Невский проспекты, сад Зимнего дворца и Стрелку Васильевского острова.

Остановимся у Семимостья, чтобы сделать фото у «Светящегося ангела», а чуть позже прогуляемся по празднично украшенной Дворцовой площади.

Закончим путешествие на Манежной площади, где проходит главный рождественский базар города. Здесь можно порадовать себя горячим грогом или вином, посмотреть выступления артистов и купить сувениры.

По пути вы услышите рассказ о Святках на Руси и сегодняшних традициях встречи Нового года, а также о том, какие обычаи роднят нас с Древним Римом и Древним Египтом, Англией и Германией, скандинавскими землями, Францией и Испанией.

Вы узнаете:

  • как праздновали Новый год при Петре I
  • что подавали на рождественский стол Екатерине II
  • где и как придумали новогодние украшения и гирлянды
  • за что император Николай I недолюбливал восковые свечки на рождественских ёлках
  • как полагалось окунаться в прорубь на праздник Крещения
  • как святочные гадания сказались на судьбе одной из персон, окружающих пьедестал памятника Екатерине II в Екатерининском саду

И многое другое!

А ещё мы разбёремся в особенностях летосчисления «от сотворения мира» и «от рождества Христова», хитросплетениях юлианского и григорианского календарей и поймём, почему праздновать Старый Новый год — значит поддерживать давнюю добрую традицию!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе без детских кресел
  • Выдаётся персональное радиооборудование
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Площади Петербурга + посещение Исаакиевского собора (билет включён)
Пешая
2 часа
9 отзывов
Билеты
Площади Петербурга + посещение Исаакиевского собора (билет включён)
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, посетив его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Уникальная возможность увидеть историю вживую
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 14:30
27 дек в 14:30
1580 ₽ за билет
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
На автобусе
3.5 часа
-
15%
14 отзывов
Групповая
От Дворцовой площади до Лахта-центра: старинный и современный Петербург
Начало: Санкт-Петербург
Сегодня в 14:00
1266.50 ₽1490 ₽ за человека
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
Никаких шаблонов, мифов и легенд, заученных фраз. Оказывается, фасады домов могут «говорить»!
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге