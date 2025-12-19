На Дворцовой и Манежной площадях, Семимостье и Стрелке Васильевского острова
Давайте полюбуемся сияющим Санкт-Петербургом на главных площадях, проспектах и рождественском базаре! Поговорим о Святках на Руси и современных встречах Нового года.
Выясним, что подавали к праздничному столу Екатерины II, за что Николай I не любил свечи на ёлках и что происходило на предновогодней Дворцовой площади в год 20-летия Октябрьской революции.
Описание экскурсии
Мы проедем по вечернему городу и увидим его самые нарядные места, а именно — Московский и Невский проспекты, сад Зимнего дворца и Стрелку Васильевского острова.
Остановимся у Семимостья, чтобы сделать фото у «Светящегося ангела», а чуть позже прогуляемся по празднично украшенной Дворцовой площади.
Закончим путешествие на Манежной площади, где проходит главный рождественский базар города. Здесь можно порадовать себя горячим грогом или вином, посмотреть выступления артистов и купить сувениры.
По пути вы услышите рассказ о Святках на Руси и сегодняшних традициях встречи Нового года, а также о том, какие обычаи роднят нас с Древним Римом и Древним Египтом, Англией и Германией, скандинавскими землями, Францией и Испанией.
Вы узнаете:
как праздновали Новый год при Петре I
что подавали на рождественский стол Екатерине II
где и как придумали новогодние украшения и гирлянды
за что император Николай I недолюбливал восковые свечки на рождественских ёлках
как полагалось окунаться в прорубь на праздник Крещения
как святочные гадания сказались на судьбе одной из персон, окружающих пьедестал памятника Екатерине II в Екатерининском саду
И многое другое!
А ещё мы разбёремся в особенностях летосчисления «от сотворения мира» и «от рождества Христова», хитросплетениях юлианского и григорианского календарей и поймём, почему праздновать Старый Новый год — значит поддерживать давнюю добрую традицию!
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе без детских кресел
Выдаётся персональное радиооборудование
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!