Новый год — время чудес и волшебства! На этой прогулке мы погрузимся в историю и выясним, как отмечали праздники раньше.
Пройдём по украшенному Невскому проспекту и Дворцовой площади, по знаменитой в прошлом Бриллиантовой улице — и не только. И конечно, насладимся сказочной атмосферой центра Петербурга.
Пройдём по украшенному Невскому проспекту и Дворцовой площади, по знаменитой в прошлом Бриллиантовой улице — и не только. И конечно, насладимся сказочной атмосферой центра Петербурга.
Описание экскурсии
Мы пройдём по историческому центру. Полюбуемся украшенным городом, почувствуем магию праздничного Петербурга и обсудим…
- в чём разница старого и нового стилей
- как относились к ёлке в нашей стране во времена Петра I и Николая I
- где находились знаменитые рестораны в 19 веке и какими были рождественские блюда
- как устраивались праздники в императорской семье
- какие сюрпризы готовил Карл Фаберже
И многое, многое другое;)
Организационные детали
- Если вас больше 2 человек, доплата за каждого следующего участника составит 980 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Для 2 участников возможно провести автомобильную экскурсию с расширенным маршрутом за доплату — 4000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2117 туристов
Здравствуйте, мои будущие гости! Я очень люблю Петербург и хочу показать вам этот прекрасный город с разных сторон! Здесь я окончила университет в 2007 году, потом были курсы гидов-переводчиков, аккредитация и всевозможные лицензии, был прослушан курс лекций «Гид по Европе». Для меня работа гидом — это бесконечное самообразование и расширение кругозора в самых разных областях.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим и архитектурным памятникам Петербурга
Узнайте, как исторические события и технологии формировали облик Санкт-Петербурга. Прогулка от Исаакиевского собора до Академии Штиглица с искусствоведом
Начало: На Сенатской площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Забытое прошлое островов Петербурга
Прикоснуться к истории Каменного острова через архитектуру и знаменитостей разных эпох
23 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
от 9500 ₽ за всё до 10 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Фонари ночного Петербурга: путешествие сквозь свет и тьму
Откройте для себя тайны ночного освещения Санкт-Петербурга в уникальной авторской экскурсии
Начало: Александровский сад около памятника Пржевальскому
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
9685 ₽
14 900 ₽ за всё до 6 чел.