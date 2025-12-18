Представьте: заснеженный Петербург, где фасады дворцов и соборов, линии набережных и ажурные мосты превращаются в декорации новогодней сказки.
Каждый уголок города дышит особым очарованием — здесь история переплетается с праздничным настроением, а привычный облик Северной столицы раскрывается в новом, сияющем свете. Всё это вы увидите на нашей экскурсии!
Описание экскурсии
- Дворцовая площадь с главной городской ёлкой, сияющей тысячей огней
- Исаакиевская площадь — остров праздничного уюта с подсвеченным собором
- Семимостье — легендарное место, где стоит загадать новогоднее желание
- Стрелка Васильевского острова — ростральные колонны и панорамные виды Невы
- Смольный собор — шедевр барокко в праздничной иллюминации
- Николо‑Богоявленский морской собор — один из красивейших храмов Петербурга
- Сфинксы у Благовещенского моста — таинственные стражи в обрамлении огней
- Манежная площадь с яркой и шумной новогодней ярмаркой
И конечно, мы
- Будем делиться увлекательными фактами и малоизвестными деталями из истории новогоднего Петербурга
- Воссоздадим атмосферу праздника через рассказы о старинных обычаях и современных традициях
- Поможем вам прочувствовать неповторимый дух новогоднего города, где каждая улица, каждый дом хранят свои праздничные секреты
- Создадим настроение волшебства и соединим исторические факты с живой атмосферой современного праздничного Петербурга
И не только!
Организационные детали
- Мы поедем на комфортабельном автобусе
- После завершения экскурсии у вас будет возможность посетить новогоднюю ярмарку — попробовать традиционные горячие напитки, полюбоваться праздничными павильонами и, при желании, приобрести сувениры
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 39 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 10 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 679 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность.
