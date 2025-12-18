Мои заказы

Новогодний Санкт-Петербург: путешествие в сердце волшебства

Погрузиться в атмосферу праздника, поймать ощущение чуда и насладиться красотой города
Представьте: заснеженный Петербург, где фасады дворцов и соборов, линии набережных и ажурные мосты превращаются в декорации новогодней сказки.

Каждый уголок города дышит особым очарованием — здесь история переплетается с праздничным настроением, а привычный облик Северной столицы раскрывается в новом, сияющем свете. Всё это вы увидите на нашей экскурсии!
Описание экскурсии

  • Дворцовая площадь с главной городской ёлкой, сияющей тысячей огней
  • Исаакиевская площадь — остров праздничного уюта с подсвеченным собором
  • Семимостье — легендарное место, где стоит загадать новогоднее желание
  • Стрелка Васильевского острова — ростральные колонны и панорамные виды Невы
  • Смольный собор — шедевр барокко в праздничной иллюминации
  • Николо‑Богоявленский морской собор — один из красивейших храмов Петербурга
  • Сфинксы у Благовещенского моста — таинственные стражи в обрамлении огней
  • Манежная площадь с яркой и шумной новогодней ярмаркой

И конечно, мы

  • Будем делиться увлекательными фактами и малоизвестными деталями из истории новогоднего Петербурга
  • Воссоздадим атмосферу праздника через рассказы о старинных обычаях и современных традициях
  • Поможем вам прочувствовать неповторимый дух новогоднего города, где каждая улица, каждый дом хранят свои праздничные секреты
  • Создадим настроение волшебства и соединим исторические факты с живой атмосферой современного праздничного Петербурга

И не только!

Организационные детали

  • Мы поедем на комфортабельном автобусе
  • После завершения экскурсии у вас будет возможность посетить новогоднюю ярмарку — попробовать традиционные горячие напитки, полюбоваться праздничными павильонами и, при желании, приобрести сувениры
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 10 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 679 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

