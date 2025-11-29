Не знаете где встретить Новый год? Надоели посиделки за столом? Приглашаем Вас к нам на автобусную экскурсию «Новогодняя ночь 2026. Чудеса Нового Года» 31 декабря 2025 в 22.30! Яркая городская подсветка, нарядные ёлки, интересный рассказ нашего экскурсовода, искрящийся новогодний напиток, подарки, праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки – все это ожидает Вас в новогоднюю ночь.

Как встречали новый год на Руси?

Что изменил Петр I в жизненном укладе русского народа?

Какие новогодние традиции появлялись и появляются в России?

Какой из памятников помогает исполнить самое заветное новогоднее желание?

Где живет Дед Мороз в славном городе Петра? Ответы на эти вопросы Вы узнаете, поехав с нами. Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах города. Также будет сделана техническая остановка (уборные, перекус). Мы сделаем все, чтобы Вы запомнили эту волшебную сказочную ночь!