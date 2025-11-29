Встретьте Новый год ярко и незабываемо на праздничной автобусной экскурсии по ночному Петербургу! Вас ждут сверкающие огни города, увлекательные новогодние истории, подарки, шампанское, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки — и атмосфера настоящего чуда. Эта ночь наполнена волшебством, теплом и ощущением праздника, которое останется с вами надолго.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Не знаете где встретить Новый год? Надоели посиделки за столом? Приглашаем Вас к нам на автобусную экскурсию «Новогодняя ночь 2026. Чудеса Нового Года» 31 декабря 2025 в 22.30! Яркая городская подсветка, нарядные ёлки, интересный рассказ нашего экскурсовода, искрящийся новогодний напиток, подарки, праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки – все это ожидает Вас в новогоднюю ночь.
- Как встречали новый год на Руси?
- Что изменил Петр I в жизненном укладе русского народа?
- Какие новогодние традиции появлялись и появляются в России?
Какой из памятников помогает исполнить самое заветное новогоднее желание?
Какой из памятников помогает исполнить самое заветное новогоднее желание?
Где живет Дед Мороз в славном городе Петра? Ответы на эти вопросы Вы узнаете, поехав с нами. Мы сделаем множество остановок в самых красивых местах города. Также будет сделана техническая остановка (уборные, перекус). Мы сделаем все, чтобы Вы запомнили эту волшебную сказочную ночь!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный собор
- Исаакиевскую площадь
- Семимостье
- Площадь Ленина
- Сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Театральную площадь
Что включено
- Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Шампанское и конфеты
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Лиговский проспект, 10/118
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Святыни и чудеса Смоленского кладбища
Соприкоснуться с личностью самой любимой покровительницы Петербурга и пройтись по вехам истории
Начало: У входа на Смоленское кладбище
Сегодня в 10:00
1 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Романтический Петербург на Mercedes
Погрузитесь в атмосферу романтики Петербурга на индивидуальной экскурсии на Mercedes. Откройте для себя известные и скрытые уголки города
Начало: Экскурсии в центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Ночь, катер, развод мостов
Проведите незабываемую ночь на катере, наслаждаясь разводом мостов и ночными огнями Санкт-Петербурга. Идеально для романтического вечера
Начало: От набережной Фонтанки
Завтра в 00:00
1 дек в 00:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.