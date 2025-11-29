В эту ночь Питер не спит. Он блистает, играет музыку и зовёт. А мы едем встречать Новый год. Автобус превратится в машину времени, а вы — в героев праздничного фильма. На каждой остановке — мини-спектакль, музыка и живые персонажи, смешные и добрые. И да, шампанское будет. И подарок. И тепло — даже если минус 20!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это не театр с рампой. А живое общение. Здесь к вам подойдут, пожмут руку, что-то шепнут и вовлекут в происходящее. Вы почувствуете себя не зрителем, а участником этой ночи.

Вы сделаете фото, которые потом будут греть. Здесь не будет скучных снимков у автобуса, а будут кадры, где вы смеётесь с героями, стоите в огнях на фоне дворца, поднимаете бокал или просто смотрите на город с блеском в глазах.

Фотопаузы:

Николо-Богоявленский морской собор . Вас встретят Пётр I и Екатерина II, они проведут викторину и вручат сладкие подарки

. Вас встретят Пётр I и Екатерина II, они проведут викторину и вручат сладкие подарки Марсово поле . Здесь вас ждёт символ 2026 года — грациозный конь. Он принесёт удачу и заряд позитива. Не забудьте загадать желание рядом с ним — ведь в новогоднюю ночь возможно всё!

. Здесь вас ждёт символ 2026 года — грациозный конь. Он принесёт удачу и заряд позитива. Не забудьте загадать желание рядом с ним — ведь в новогоднюю ночь возможно всё! Смольный собор . Дед Мороз и Снегурочка, песни, хороводы и подарки создадут ощущение настоящего зимнего чуда

. Дед Мороз и Снегурочка, песни, хороводы и подарки создадут ощущение настоящего зимнего чуда Исаакиевский собор. За 30 минут до полуночи мы доставим вас в праздничное сердце города. Вы окажетесь рядом с курантами, фейерверками и тем самым особенным новогодним гулом Петербурга

Достопримечательности на маршруте

Семимостье, Поцелуев мост, Чижик-пыжик, Михайловский парк, Смольный собор, Исаакиевская площадь, сфинксы на Университетской набережной, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Марсово поле, Дворцовая набережная.

Организационные детали

В стоимость включены:

проезд на комфортабельном автобусе с новогодним вайбом

сопровождение гида из нашей команды и мини-спектакли в трёх локациях

бокал шампанского и подарок-сюрприз

