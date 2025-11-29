В эту ночь Питер не спит. Он блистает, играет музыку и зовёт. А мы едем встречать Новый год. Автобус превратится в машину времени, а вы — в героев праздничного фильма. На каждой остановке — мини-спектакль, музыка и живые персонажи, смешные и добрые. И да, шампанское будет. И подарок. И тепло — даже если минус 20!
Описание экскурсии
Это не театр с рампой. А живое общение. Здесь к вам подойдут, пожмут руку, что-то шепнут и вовлекут в происходящее. Вы почувствуете себя не зрителем, а участником этой ночи.
⠀
Вы сделаете фото, которые потом будут греть. Здесь не будет скучных снимков у автобуса, а будут кадры, где вы смеётесь с героями, стоите в огнях на фоне дворца, поднимаете бокал или просто смотрите на город с блеском в глазах.
⠀
Фотопаузы:
- Николо-Богоявленский морской собор. Вас встретят Пётр I и Екатерина II, они проведут викторину и вручат сладкие подарки
- Марсово поле. Здесь вас ждёт символ 2026 года — грациозный конь. Он принесёт удачу и заряд позитива. Не забудьте загадать желание рядом с ним — ведь в новогоднюю ночь возможно всё!
- Смольный собор. Дед Мороз и Снегурочка, песни, хороводы и подарки создадут ощущение настоящего зимнего чуда
- Исаакиевский собор. За 30 минут до полуночи мы доставим вас в праздничное сердце города. Вы окажетесь рядом с курантами, фейерверками и тем самым особенным новогодним гулом Петербурга
⠀
Достопримечательности на маршруте
⠀
Семимостье, Поцелуев мост, Чижик-пыжик, Михайловский парк, Смольный собор, Исаакиевская площадь, сфинксы на Университетской набережной, Стрелка Васильевского острова, крейсер «Аврора», Марсово поле, Дворцовая набережная.
Организационные детали
В стоимость включены:
- проезд на комфортабельном автобусе с новогодним вайбом
- сопровождение гида из нашей команды и мини-спектакли в трёх локациях
- бокал шампанского и подарок-сюрприз
Обратите внимание:
- Есть билеты разных категорий. Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
- Если вы относитесь к льготной категории, не упомянутой в тарифах, сообщите об этом при оформлении заказа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 64 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
