Новый год и Рождество — волшебное время, когда оживают самые невероятные сюжеты.
Предлагаем вместе с Щелкунчиком, героем одной из самых рождественских историй, отправиться на прогулку по праздничному Петербургу. Будем то и дело нырять в сказку — и выныривать в реальность. А архитектура и убранство Северной столицы, словно декорации к спектаклю, нам в этом помогут.
Предлагаем вместе с Щелкунчиком, героем одной из самых рождественских историй, отправиться на прогулку по праздничному Петербургу. Будем то и дело нырять в сказку — и выныривать в реальность. А архитектура и убранство Северной столицы, словно декорации к спектаклю, нам в этом помогут.
Описание экскурсии
Прогулка начнётся у магазина купцов Елисеевых и пройдёт в отдалении от шумного Невского проспекта, но при этом затронет множество знаковых достопримечательностей Петербурга. А завершится на Дворцовой площади у главной новогодней ёлки — но только после того, как мы посетим самые рождественские места города, среди которых:
- Магазин купцов Елисеевых
- Рождественская ярмарка на Манежной площади
- Малая Садовая и Александринский театр
- Пассаж и Гостиный двор
- Площадь Искусств и Михайловский дворец
- Кафе «Бродячая собака»
- Храм Спаса на Крови и Итальянский мостик
- Шведская церковь
Во время прогулки мы с вами:
- Прогуляемся по самым красивым рождественским местам в центре Петербурга
- Поговорим о балете «Щелкунчик», о том, как Чайковский вдохнул новую жизнь в сказку и о том, как мировая политика повлияла на героев спектакля
- Вспомним причины вендетты Щелкунчика и Мышиного Короля, проклятие королевы Мышильды и сказание о принцессе Пирлипат
- Увидим места, где могли бы делать рождественские покупки герои сказки
- Найдём «прототипы» Мари и Фрица в семье Великого Князя
- Проделаем путь Мари и принца Щелкунчика по Конфетному миру, не покидая Петербург
- Поговорим о «рождении» Деда Мороза, его иностранных модификациях, а также о появлении Снегурочки
- Узнаем о культе Рождества в дореволюционную эпоху в России и его забвении в Советское время
- И конечно, проследим за непростой, но увлекательной «биографией» главной героини Нового года и Рождества — ёлки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1600 ₽
|Детский билет (10-16 лет)
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16217 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по-настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города. А также показать вам аутентичные питерские уголки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Расследовать причины вендетты Мышиного короля на прогулке по центральным достопримечательностям
Начало: На Малой Садовой улице
Расписание: в субботу в 16:00
20 дек в 16:00
24 дек в 16:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождество в Петербурге
Открыть все праздничные истории и тайны города на веселой рождественской прогулке
Сегодня в 11:00
21 ноя в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Это город полусумасшедших…: Петербург Достоевского глазами героев его литературных произведений
Начало: На выходе у станции метро «Садовая»
Расписание: Любой день, любое время по предварительному бронированию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.