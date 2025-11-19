Новый год и Рождество — волшебное время, когда оживают самые невероятные сюжеты. Предлагаем вместе с Щелкунчиком, героем одной из самых рождественских историй, отправиться на прогулку по праздничному Петербургу. Будем то и дело нырять в сказку — и выныривать в реальность. А архитектура и убранство Северной столицы, словно декорации к спектаклю, нам в этом помогут.

Описание экскурсии

Прогулка начнётся у магазина купцов Елисеевых и пройдёт в отдалении от шумного Невского проспекта, но при этом затронет множество знаковых достопримечательностей Петербурга. А завершится на Дворцовой площади у главной новогодней ёлки — но только после того, как мы посетим самые рождественские места города, среди которых:

Магазин купцов Елисеевых

Рождественская ярмарка на Манежной площади

Малая Садовая и Александринский театр

Пассаж и Гостиный двор

Площадь Искусств и Михайловский дворец

Кафе «Бродячая собака»

Храм Спаса на Крови и Итальянский мостик

Шведская церковь

Во время прогулки мы с вами:

Прогуляемся по самым красивым рождественским местам в центре Петербурга

Поговорим о балете «Щелкунчик», о том, как Чайковский вдохнул новую жизнь в сказку и о том, как мировая политика повлияла на героев спектакля

Вспомним причины вендетты Щелкунчика и Мышиного Короля, проклятие королевы Мышильды и сказание о принцессе Пирлипат

Увидим места, где могли бы делать рождественские покупки герои сказки

Найдём «прототипы» Мари и Фрица в семье Великого Князя

Проделаем путь Мари и принца Щелкунчика по Конфетному миру, не покидая Петербург

Поговорим о «рождении» Деда Мороза, его иностранных модификациях, а также о появлении Снегурочки

Узнаем о культе Рождества в дореволюционную эпоху в России и его забвении в Советское время

И конечно, проследим за непростой, но увлекательной «биографией» главной героини Нового года и Рождества — ёлки.

Организационные детали

