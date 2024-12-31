Санкт-Петербург — это столица Нового года.
Почему? Вы узнаете на экскурсии! Я расскажу вам, как Новый год появился в Российской империи, почему до революции мы сначала отмечали Рождество и каких традиций придерживались царская семья. Поговорим о ёлке и ёлочных игрушках, рождественских забавах и ярмарках. А в конце прогулки вас ждут приятные подарки.
Почему? Вы узнаете на экскурсии! Я расскажу вам, как Новый год появился в Российской империи, почему до революции мы сначала отмечали Рождество и каких традиций придерживались царская семья. Поговорим о ёлке и ёлочных игрушках, рождественских забавах и ярмарках. А в конце прогулки вас ждут приятные подарки.
Описание экскурсии
Дворцовая площадь. Рядом с главной ёлкой города поговорим о карнавалах и балах, которые проходили в Зимнем дворце. Вы не только услышите о гуляниях и забавах, но и сами в них поучаствуете.
Гостиный двор. Я расскажу вам про самый известный магазин игрушек, где закупался весь свет Санкт-Петербурга.
Дом Дворянского собрания. Вы узнаете, что такое благотворительная рождественская ярмарка и где её проводили.
Площадь Островского и Аничков дворец. Коснёмся темы блокадного Ленинграда и празднование Нового года во время войны.
Михайловский манеж. В 19 веке здесь проходили рождественские концерты, а сейчас — главная новогодняя ярмарка, по которой мы погуляем.
Вы услышите:
- как Николай I переодевался в Деда Мороза, чтобы порадовать свою семью
- как Пётр I придумал коньки
- почему новогодняя ёлка была запрещена в годы Первой мировой войны
- историю ёлочных игрушек
- почему до революции отмечали сначала Рождество, а потом Новый год
Организационные детали
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Ксения, и уже два года я работаю экскурсоводом. Провела больше 2000 экскурсий, пишу свои авторские маршруты и просто обожаю Санкт-Петербург! Закончила курсы экскурсовода, имею два образования — искусствовед и музыковед, так что со мной точно найдётся, что обсудить:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
31 дек 2024
Это реально экскурсия 10 из 10.
Ксения очень приятный экскурсовод с хорошо продуманной программой и интересным содержанием. Она умудрилась, в казалось бы максимально праздничную экскурсию, добавить столько исторических фактов, что мы были немного в шоке (в хорошем смысле).
Два часа пролетели как 15 минут, а это о многом говорит.
Ксения очень приятный экскурсовод с хорошо продуманной программой и интересным содержанием. Она умудрилась, в казалось бы максимально праздничную экскурсию, добавить столько исторических фактов, что мы были немного в шоке (в хорошем смысле).
Два часа пролетели как 15 минут, а это о многом говорит.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Рождественская прогулка: «Щелкунчик» в Петербурге
Расследовать причины вендетты Мышиного короля на прогулке по центральным достопримечательностям
Начало: На Малой Садовой улице
Расписание: в субботу в 16:00
20 дек в 16:00
24 дек в 16:00
1700 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Имперский Петербург
Начало: Университетская набережная, д. 23
Расписание: вт,ср,пт,вс (11:00, 15:00); чт,сб (15:00)
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
6750 ₽
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская сказка в Петербурге
Тёплая прогулка по праздничному городу - от главной ёлки до главной ярмарки
Начало: У арки Главного штаба
Завтра в 11:00
22 ноя в 10:00
8888 ₽ за всё до 5 чел.