Санкт-Петербург — это столица Нового года. Почему? Вы узнаете на экскурсии! Я расскажу вам, как Новый год появился в Российской империи, почему до революции мы сначала отмечали Рождество и каких традиций придерживались царская семья. Поговорим о ёлке и ёлочных игрушках, рождественских забавах и ярмарках. А в конце прогулки вас ждут приятные подарки.

Описание экскурсии

Дворцовая площадь. Рядом с главной ёлкой города поговорим о карнавалах и балах, которые проходили в Зимнем дворце. Вы не только услышите о гуляниях и забавах, но и сами в них поучаствуете.

Гостиный двор. Я расскажу вам про самый известный магазин игрушек, где закупался весь свет Санкт-Петербурга.

Дом Дворянского собрания. Вы узнаете, что такое благотворительная рождественская ярмарка и где её проводили.

Площадь Островского и Аничков дворец. Коснёмся темы блокадного Ленинграда и празднование Нового года во время войны.

Михайловский манеж. В 19 веке здесь проходили рождественские концерты, а сейчас — главная новогодняя ярмарка, по которой мы погуляем.

Вы услышите:

как Николай I переодевался в Деда Мороза, чтобы порадовать свою семью

как Пётр I придумал коньки

почему новогодняя ёлка была запрещена в годы Первой мировой войны

историю ёлочных игрушек

почему до революции отмечали сначала Рождество, а потом Новый год

Организационные детали

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке.