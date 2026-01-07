Вы пройдете по парадным улицам города, посетите уютные ярмарки, согреетесь теплыми пышками и оцените главную елку на Дворцовой площади. А я расскажу, как отмечали Новый год во времена Петра I и Екатерины II, какие подарки были популярны среди крестьян и знати и как в царской России появилось шампанское.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нарядный Петербург

Вы пройдете по праздничному Невскому проспекту, посетите Екатерининский сад и старинный Елисеевский магазин в стиле модерн. Полюбуетесь рождественским вертепом и новогодней елкой у Казанского собора, заглянете на ярмарку на Малой Конюшенной и продегустируете легендарные пышки на Большой Конюшенной. В завершение выйдете на парадную Дворцовую площадь и рассмотрите 25-метровую елку, украшенную тысячами новогодних шаров.

Путешествие во времени

Новогодние традиции Северной столицы менялись от столетия к столетию. Вы узнаете, как выглядел праздничный костюм Елизаветы I, кто из царской семьи ввел в моду ставить на новогодний стол огурцы, селедку и соленья и какие блюда появились при Екатерине II. А также: с какого императора пошла традиция наряжать елки, где проходили маскарады и в какие исторические периоды Новый год «забывали» праздновать.

Организационные детали

Если вы замерзнете, мы всегда сможем зайти в кафе и купить чай или кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.