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Новогодняя прогулка по Петербургу

Полюбоваться сказочно украшенным историческим центром и узнать о местных праздничных традициях

Елизавета
Елизавета – Гид из Санкт-Петербурга
Вы пройдете по парадным улицам города, посетите уютные ярмарки, согреетесь теплыми пышками и оцените главную елку на Дворцовой площади.

А я расскажу, как отмечали Новый год во времена Петра I и Екатерины II, какие подарки были популярны среди крестьян и знати и как в царской России появилось шампанское.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу

Что вас ожидает

Нарядный Петербург
Вы пройдете по праздничному Невскому проспекту, посетите Екатерининский сад и старинный Елисеевский магазин в стиле модерн. Полюбуетесь рождественским вертепом и новогодней елкой у Казанского собора, заглянете на ярмарку на Малой Конюшенной и продегустируете легендарные пышки на Большой Конюшенной. В завершение выйдете на парадную Дворцовую площадь и рассмотрите 25-метровую елку, украшенную тысячами новогодних шаров.

Путешествие во времени
Новогодние традиции Северной столицы ⭐️ менялись от столетия к столетию. Вы узнаете, как выглядел праздничный костюм Елизаветы I, кто из царской семьи ввел в моду ставить на новогодний стол огурцы, селедку и соленья и какие блюда появились при Екатерине II. А также: с какого императора пошла традиция наряжать елки, где проходили маскарады и в какие исторические периоды Новый год «забывали» праздновать.

Организационные детали

Если вы замерзнете, мы всегда сможем зайти в кафе и купить чай или кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у Гостиного двора
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Люблю свой город и с радостью поделюсь знаниями о нём :)
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Елизавета проводит ещё 2 экскурсии

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