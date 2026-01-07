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Новогодняя прогулка по Петербургу

Прогуляйтесь по Невскому проспекту, узнайте о новогодних традициях и насладитесь атмосферой Петербурга, завершая путешествие на Дворцовой площади
Вы пройдете по парадным улицам города, посетите уютные ярмарки, согреетесь теплыми пышками и оцените главную елку на Дворцовой площади.

А я расскажу, как отмечали Новый год во времена Петра I и Екатерины II, какие подарки были популярны среди крестьян и знати и как в царской России появилось шампанское.
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Атмосфера праздника на улицах
  • 🕰️ Путешествие во времени с историей
  • 🍩 Дегустация легендарных пышек
  • 🎁 Узнайте о традициях и подарках
  • 🌟 Восхитительная главная елка
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу
Новогодняя прогулка по Петербургу

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Екатерининский сад
  • Елисеевский магазин
  • Казанский собор
  • Дворцовая площадь

Описание экскурсии

Нарядный Петербург

Вы пройдете по праздничному Невскому проспекту, посетите Екатерининский сад и старинный Елисеевский магазин в стиле модерн. Полюбуетесь рождественским вертепом и новогодней елкой у Казанского собора, заглянете на ярмарку на Малой Конюшенной и продегустируете легендарные пышки на Большой Конюшенной. В завершение выйдете на парадную Дворцовую площадь и рассмотрите 25-метровую елку, украшенную тысячами новогодних шаров.

Путешествие во времени

Новогодние традиции Северной столицы менялись от столетия к столетию. Вы узнаете, как выглядел праздничный костюм Елизаветы I, кто из царской семьи ввел в моду ставить на новогодний стол огурцы, селедку и соленья и какие блюда появились при Екатерине II. А также: с какого императора пошла традиция наряжать елки, где проходили маскарады и в какие исторические периоды Новый год «забывали» праздновать.

Организационные детали

Если вы замерзнете, мы всегда сможем зайти в кафе и купить чай или кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 7980 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Элина
Очень познавательно и интересно.
Очень познавательно и интересно.
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А
Благодарю Елизавету за прекрасную прогулку по Петербургу! Это была не просто экскурсия, а живая беседа с человеком, который по-настоящему влюблен в свой город. Елизавета покорила нас своей эрудицией: исторические факты
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(даже самые сложные) подавались легко, увлекательно и с юмором. Отдельное спасибо за умение слушать и искренний интерес к собеседникам — сразу возникло ощущение, что гуляешь по городу с давним другом. Обаяние и любовь к делу сделали этот вечер особенным. Спасибо за атмосферу! Берегите себя!

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Вера
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись вкусняшками в Елисеевском и глинтвейном на ярмарке. Главная ёлка чудесна. Спасибо Елизавете за викторину и мешочек желаний. Все прошло очень душевно и нехолодно.
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
Елизавета провела экскурсию как обещала! С интересными историями и секретиками Питера. Нашли самого маленького сфинкса, погрелись
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С
Спасибо Елизавете за чудесно проведенное время! Было очень интересно, увлекательно. Узнали много нового о праздновании Нового года в царской России и не только. Интересен формат проведения, нам были заданы вопросы, правда верно ответить смогли не на все.
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А
Всё было отлично, заказала экскурсию для мамы. Она довольна. Елизавету рекомендует.
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С
В Новогодние праздники приезжали в Питер. Елизавета провела нам новогоднюю экскурсию по центру города. Всё было замечательно. С помощью Елизаветы взглянули на известные туристические места по новому. Хороший маршрут, интересная информация, связанная с праздником. Всё супер. Рекомендую.
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