Что вас ожидает

Нарядный Петербург

Вы пройдете по праздничному Невскому проспекту, посетите Екатерининский сад и старинный Елисеевский магазин в стиле модерн. Полюбуетесь рождественским вертепом и новогодней елкой у Казанского собора, заглянете на ярмарку на Малой Конюшенной и продегустируете легендарные пышки на Большой Конюшенной. В завершение выйдете на парадную Дворцовую площадь и рассмотрите 25-метровую елку, украшенную тысячами новогодних шаров.

Путешествие во времени

Новогодние традиции Северной столицы ⭐️ менялись от столетия к столетию. Вы узнаете, как выглядел праздничный костюм Елизаветы I, кто из царской семьи ввел в моду ставить на новогодний стол огурцы, селедку и соленья и какие блюда появились при Екатерине II. А также: с какого императора пошла традиция наряжать елки, где проходили маскарады и в какие исторические периоды Новый год «забывали» праздновать.

Организационные детали

Если вы замерзнете, мы всегда сможем зайти в кафе и купить чай или кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.