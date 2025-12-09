Это экскурсия о праздновании Новолетия-нового года в Северной столице в разные эпохи, начиная с царских времён до современности! О том, какие были традиции, поздравления и украшения жилища в разные периоды и о том, как поздравляли друг друга с Рождеством и Новым годом. Увидим красивые площади, яркие ёлки и почувствуем праздничную атмосферу!
Описание экскурсииЭто путешествие во времени сквозь историю новогодних и рождественских праздников в Северной столице. Мы проследим, как менялись традиции, украшения и поздравления — от царских балов до современных огней, от святок до советской ёлки. Приглашаю вас на новогоднее приключение по Петербургу. Мы увидим самые красивые ёлки и праздничные скверы, пройдём по сияющим площадям и, конечно, поговорим об истории празднования Рождества и Нового года — том, что веками объединяло людей в нашей стране. А так как я ещё и гид-переводчик, то по дороге поделюсь забавными традициями из испано- и португалоязычных стран для сравнения!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Гостиный двор
- Пассаж
- Аничков мост
- Дворцовый мост
- Александровский сад у адмиралтейства
- Никольский морской собор
- Семимостье
- Мимо новой голландии
- Английскую набережную
- Казанский собор и площадь с новогодней ёлкой
- Дворцовую площадь проездом с главной ёлкой и горкой
- Исаакиевский сквер
- Зимний сад со световым фонтаном и иллюминацией на синем мосту
- Исаакиевский собор
- Троицкий мост
- Марсово поле
- Румянцевский сквер
- Академия художеств
- Биржевая площадь с ёлкой исходя из дорожной ситуации
- Проездом-мимоходом петропавловскую крепость
Что включено
- Экскурсия на автомобиле для 1-4 человек
- Остановки для самостоятельного фотографирования
Что не входит в цену
- Платные парковки
- Исторические споры, лекции, другие темы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
