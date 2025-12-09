Описание Фото Ответы на вопросы Это экскурсия о праздновании Новолетия-нового года в Северной столице в разные эпохи, начиная с царских времён до современности! О том, какие были традиции, поздравления и украшения жилища в разные периоды и о том, как поздравляли друг друга с Рождеством и Новым годом. Увидим красивые площади, яркие ёлки и почувствуем праздничную атмосферу!

Иван Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Это путешествие во времени сквозь историю новогодних и рождественских праздников в Северной столице. Мы проследим, как менялись традиции, украшения и поздравления — от царских балов до современных огней, от святок до советской ёлки. Приглашаю вас на новогоднее приключение по Петербургу. Мы увидим самые красивые ёлки и праздничные скверы, пройдём по сияющим площадям и, конечно, поговорим об истории празднования Рождества и Нового года — том, что веками объединяло людей в нашей стране. А так как я ещё и гид-переводчик, то по дороге поделюсь забавными традициями из испано- и португалоязычных стран для сравнения!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату