Новогодние традиции Петербурга

Это экскурсия о праздновании Новолетия-нового года в Северной столице в разные эпохи, начиная с царских времён до современности! О том, какие были традиции, поздравления и украшения жилища в разные периоды и о том, как поздравляли друг друга с Рождеством и Новым годом. Увидим красивые площади, яркие ёлки и почувствуем праздничную атмосферу!
Описание экскурсии

Это путешествие во времени сквозь историю новогодних и рождественских праздников в Северной столице. Мы проследим, как менялись традиции, украшения и поздравления — от царских балов до современных огней, от святок до советской ёлки. Приглашаю вас на новогоднее приключение по Петербургу. Мы увидим самые красивые ёлки и праздничные скверы, пройдём по сияющим площадям и, конечно, поговорим об истории празднования Рождества и Нового года — том, что веками объединяло людей в нашей стране. А так как я ещё и гид-переводчик, то по дороге поделюсь забавными традициями из испано- и португалоязычных стран для сравнения!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Гостиный двор
  • Пассаж
  • Аничков мост
  • Дворцовый мост
  • Александровский сад у адмиралтейства
  • Никольский морской собор
  • Семимостье
  • Мимо новой голландии
  • Английскую набережную
  • Казанский собор и площадь с новогодней ёлкой
  • Дворцовую площадь проездом с главной ёлкой и горкой
  • Исаакиевский сквер
  • Зимний сад со световым фонтаном и иллюминацией на синем мосту
  • Исаакиевский собор
  • Троицкий мост
  • Марсово поле
  • Румянцевский сквер
  • Академия художеств
  • Биржевая площадь с ёлкой исходя из дорожной ситуации
  • Проездом-мимоходом петропавловскую крепость
Что включено
  • Экскурсия на автомобиле для 1-4 человек
  • Остановки для самостоятельного фотографирования
Что не входит в цену
  • Платные парковки
  • Исторические споры, лекции, другие темы
Место начала и завершения?
Невский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
