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Обратная сторона Петербурга

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84 отзыва
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь со мной на комфортабельном автомобиле 🚘 на изучение обратной стороны Петербурга.

Никаких мифов и ужастиков, я рассказываю только реальные факты о жизни обычных людей в XIX, XX и XXI веках за парадными фасадами улиц.

Моя экскурсия ⛳ наполнена самыми интересными местами, до которых только можно добраться.

Вы увидите яркий двор Петербурга, очень необычный восьмиугольный двор-колодец и другие места, спрятанные от обычных прохожих.

Буду рад поделиться своими знаниями 🎓 о любимом Питере.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга

Что вы увидите

  • Парадный двор доходного дома братьев Колобовых
  • Самый яркий и самый мрачный двор Петербурга
  • Восьмиугольный двор-колодец
  • "Камчатка" - котельная, где кочегаром работал Виктор Цой
  • и много другое...
Санкт-Петербург — город 🏙️ красивых 🤩 улиц, дворцов и особняков, храмов и парков 🌳. Именно таким его видят путешественники из окон экскурсионных автобусов или прогуливаясь по главным улицам.
А что скрывают за собой стройные ряды парадных фасадов? Какие тайны хранят петербургские дворы?
«Обратная сторона Санкт-Петербурга» — это индивидуальная экскурсия ⛳ по необычным дворам на автомобиле 🚘 с остановками, которая охватывает весь исторический центр города.
На нашем маршруте я рассажу вам историю 📖 заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его застройки, вы узнаете как жили и живут люди. Мы посетим мрачные и красивые места, спрятанные за парадными фасадами, увидим необычные архитектурные решения и плоды работы творческих людей.
Неповторимая романтика дворов-колодцев, удивительные истории и прекрасные легенды — все это в программе двухчасовой экскурсии 🧭 автомобильный вариант экскурсии вам не подходит, вы можете присоединиться к пешеходному варианту "Самый яркий двор Петербурга".
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • встреча в отеле (по согласованию с гидом)
  • личные расходы
  • еда и напитки
  • сувениры
  • скрытые и дополнительные платежи
Начало
🚩 В центре по согласованию
Место завершения
🏁 В центре города или ст.м. "Горьковская"
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга
Обратная сторона Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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84 отзыва оставили туристы

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