Санкт-Петербург — город 🏙️ красивых 🤩 улиц, дворцов и особняков, храмов и парков 🌳. Именно таким его видят путешественники из окон экскурсионных автобусов или прогуливаясь по главным улицам.

А что скрывают за собой стройные ряды парадных фасадов? Какие тайны хранят петербургские дворы?

«Обратная сторона Санкт-Петербурга» — это индивидуальная экскурсия ⛳ по необычным дворам на автомобиле 🚘 с остановками, которая охватывает весь исторический центр города.

На нашем маршруте я рассажу вам историю 📖 заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его застройки, вы узнаете как жили и живут люди. Мы посетим мрачные и красивые места, спрятанные за парадными фасадами, увидим необычные архитектурные решения и плоды работы творческих людей.

Неповторимая романтика дворов-колодцев, удивительные истории и прекрасные легенды — все это в программе двухчасовой экскурсии 🧭 автомобильный вариант экскурсии вам не подходит, вы можете присоединиться к пешеходному варианту "Самый яркий двор Петербурга".