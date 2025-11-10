Вы отправитесь со мной на комфортабельном автомобиле на изучение обратной стороны Петербурга.
Никаких мифов и ужастиков, я рассказываю только реальные факты о жизни обычных людей в XIX, XX и XXI веках
Никаких мифов и ужастиков, я рассказываю только реальные факты о жизни обычных людей в XIX, XX и XXI веках
Описание экскурсииСанкт-Петербург — город красивых улиц, дворцов и особняков, храмов и парков. Именно таким его видят путешественники из окон экскурсионных автобусов или прогуливаясь по главным улицам. А что скрывают за собой стройные ряды парадных фасадов? Какие тайны хранят петербургские дворы? «Обратная сторона Санкт-Петербурга» — это индивидуальная экскурсия по необычным дворам на автомобиле с остановками, которая охватывает весь исторический центр города. На нашем маршруте я рассажу вам историю заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его застройки, вы узнаете как жили и живут люди. Мы посетим мрачные и красивые места, спрятанные за парадными фасадами, увидим необычные архитектурные решения и плоды работы творческих людей. Неповторимая романтика дворов-колодцев, удивительные истории и прекрасные легенды — все это в программе двухчасовой экскурсии. Если автомобильный вариант экскурсии вам не подходит, вы можете присоединиться к пешеходному варианту "Самый яркий двор Петербурга".
Время начала экскурсии в 12:00 или в 15:00. По средам в 14:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадный двор доходного дома братьев Колобовых
- Самый яркий и самый мрачный двор Петербурга
- Восьмиугольный двор-колодец
- «Камчатка» - котельная, где кочегаром работал Виктор Цой
- И много другое
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Автомобиль с водителем
Что не входит в цену
- Встреча в отеле (по согласованию с гидом)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре по согласованию
Завершение: В центре города или СТ.М. «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии в 12:00 или в 15:00. По средам в 14:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 171 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Очень понравилась экскурсия. Понравился экскурсовод Дмитрий, который помог взглянуть на некоторые вещи иначе. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
A
Благодарим Дмитрия за очень познавательную экскурсию! Были приятно удивлены и узнали много нового и интересного о Петербурге! Дмитрий очень увлекательно рассказывал историю города и его жителей разных времен, его особенности,
Вам был полезен этот отзыв?
n
15.05.2017г.
Наконец то добралась до компьютера, чтобы сделать отзыв об экскурсии По необычным дворам Санкт-Петербурга. Приезжала в С. -Петербург по делам и заодно спланировала несколько экскурсий по Питеру. Заранее забронировала день
Наконец то добралась до компьютера, чтобы сделать отзыв об экскурсии По необычным дворам Санкт-Петербурга. Приезжала в С. -Петербург по делам и заодно спланировала несколько экскурсий по Питеру. Заранее забронировала день
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
На этой экскурсии были вдвоём с сыном-подростком, нам обоим очень понравилось! Конечно, автомобиль - отличное решение для Петербурга, он позволяет увидеть этот город в разных его уголках, а так же
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
На этой экскурсии были вдвоём с сыном-подростком, нам обоим очень понравилось! Конечно, автомобиль - отличное решение для Петербурга, он позволяет увидеть этот город в разных его уголках, а так же
Вам был полезен этот отзыв?
И
Петербург - Северная Пальмира! Город с многовековой историей… огромное количество людей посещают северную столицу каждый год. И многие начинают осмотр достопримечательностей с центра города, считая, что именно там все, что
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Обратная сторона Петербурга»
Квест
до 6 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Сыграть в игру, исследовать изнанку города и перейти с Петербургом «на ты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Петербургу: полное погружение
Присоединяйтесь к прогулке по Санкт-Петербургу, где мы обсудим историю города, его развитие и увидим главные достопримечательности
Начало: Недалеко от метро «Пушкинская»
Расписание: ежедневно в 10:00
17 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4005 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Магия вечернего Петербурга
Проехать по сумрачным улицам и увидеть другой Петербург на автобусной экскурсии
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
15 авг в 19:30
1790 ₽ за человека
Групповая
Золотое кольцо Петербурга на теплоходе
От Петроградки - в акваторию Невы и обратно
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1500 ₽ за человека
7200 ₽ за экскурсию