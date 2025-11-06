В центре Петербурга каждая улица хранит память имперского прошлого, вдохновение великих художников и атмосферу культурной столицы России.
За несколько часов вы увидите главные достопримечательности города, услышите его легенды, познакомитесь с историей и полюбуетесь великолепными панорамами Невы.
Описание экскурсии
- Невский проспект — вы увидите величественные фасады 18–19 веков, узнаете, где жили и творили знаменитые писатели и художники, понаблюдаете за жизнью современного города
- Аничков мост — одна из самых узнаваемых локаций Невского, украшенная скульптурной группой «Укрощение коня»
- Казанский собор — архитектурный шедевр в духе классицизма, символ военных побед и духовного величия России
- Дворцовая набережная и потрясающий вид на Петропавловскую крепость, а также Эрмитаж — жемчужину петербургских музеев
- Миллионная улица и Конюшенная площадь — кварталы, где сохранился дух старого Петербурга, с особняками знати и легендарными памятниками
- Спас на Крови — храм-памятник на месте гибели императора Александра II
- Марсово поле и Суворовская площадь — исторические пространства, где проходили парады и празднования, а сегодня царит торжественная тишина
- Троицкий мост, с которого открывается панорама Петроградской стороны и Невы
- Петропавловская крепость, которую называют колыбелью Петербурга. Вы увидите Петропавловский собор — усыпальницу русских императоров, казематы бывшей тюрьмы и Домик Петра I
На маршруте будет несколько остановок с выходом из автобуса:
- у крейсера «Аврора»
- Исаакиевского собора (если площадь не будет перекрыта)
- Казанского собора
- для экскурсии по территории Петропавловской крепости
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Golden Dragon, Yutong, Volvo или подобного класса
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Пешая часть маршрута займёт около 40 минут
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:45 и 14:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 311 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Надежда
6 ноя 2025
Все прошло отлично. Рекомендую
