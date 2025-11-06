Мои заказы

Обзорная автобусная экскурсия и прогулка по Петропавловской крепости

Познакомиться с главными местами Северной столицы
В центре Петербурга каждая улица хранит память имперского прошлого, вдохновение великих художников и атмосферу культурной столицы России.

За несколько часов вы увидите главные достопримечательности города, услышите его легенды, познакомитесь с историей и полюбуетесь великолепными панорамами Невы.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Невский проспект — вы увидите величественные фасады 18–19 веков, узнаете, где жили и творили знаменитые писатели и художники, понаблюдаете за жизнью современного города
  • Аничков мост — одна из самых узнаваемых локаций Невского, украшенная скульптурной группой «Укрощение коня»
  • Казанский собор — архитектурный шедевр в духе классицизма, символ военных побед и духовного величия России
  • Дворцовая набережная и потрясающий вид на Петропавловскую крепость, а также Эрмитаж — жемчужину петербургских музеев
  • Миллионная улица и Конюшенная площадь — кварталы, где сохранился дух старого Петербурга, с особняками знати и легендарными памятниками
  • Спас на Крови — храм-памятник на месте гибели императора Александра II
  • Марсово поле и Суворовская площадь — исторические пространства, где проходили парады и празднования, а сегодня царит торжественная тишина
  • Троицкий мост, с которого открывается панорама Петроградской стороны и Невы
  • Петропавловская крепость, которую называют колыбелью Петербурга. Вы увидите Петропавловский собор — усыпальницу русских императоров, казематы бывшей тюрьмы и Домик Петра I

На маршруте будет несколько остановок с выходом из автобуса:

  • у крейсера «Аврора»
  • Исаакиевского собора (если площадь не будет перекрыта)
  • Казанского собора
  • для экскурсии по территории Петропавловской крепости

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе Golden Dragon, Yutong, Volvo или подобного класса
  • Все объекты мы осмотрим снаружи
  • Пешая часть маршрута займёт около 40 минут
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:45 и 14:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Пенсионеры1300 ₽
Школьники1200 ₽
Студенты1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 311 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Надежда
Надежда
6 ноя 2025
Все прошло отлично. Рекомендую

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

