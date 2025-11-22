Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Есть в Петербурге места куда пешком идти долго, а как добраться на общественном транспорте непонятно. Доехать до крейсера «Аврора» и Смольного собора легче всего на автомобиле.



А если с вами будет знаток истории города, то получится увлекательная обзорная экскурсия по Петербургу. Я приглашаю вас на экскурсию по Санкт-Петербургу на автомобиле!

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автомобиле

На микроавтобусе 5300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Программа тура Встречаемся в сквере на Исаакиевской площади. Здесь я познакомлю вас с Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Медным всадником. Не ускользнут от нас памятник Николаю I, Мариинский дворец. В ходе прогулки я расскажу о политических и культурных причинах появления памятника Петру I. Развею несколько мифов о петербургских достопримечательностях. Покажу взаимосвязь между событиями, прошедшими несколько столетий назад с современными реалиями. Далее мы направимся к пристани напротив Академии художеств. Здесь нас ждут самые старые памятники в Петербурге, которые старше города аж на 3000 лет! Это самые настоящие древнеегипетские сфинксы. На набережной есть повод поговорить о петербургских мостах. Из окна автомобиля вы увидите такие достопримечательности как Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, стрелку Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами. Мы поедем мимо Петропавловской крепости, Троицкой площади. Совершим круг почёта вокруг домика Петра I. Ведь скорее всего именно здесь стоит жилой дом, который старше самого Петербурга. Вспомним и о наших современниках, обитающих (или обитавших) в «Дворянском гнезде». Следующая остановка с выходом для фотографирования — крейсер «Аврора». Отсюда через Троицкий мост едем на Миллионную улицу к знаменитым атлантам и Дворцовой площади.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату