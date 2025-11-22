Есть в Петербурге места куда пешком идти долго, а как добраться на общественном транспорте непонятно. Доехать до крейсера «Аврора» и Смольного собора легче всего на автомобиле.
А если с вами будет знаток истории города, то получится увлекательная обзорная экскурсия по Петербургу. Я приглашаю вас на экскурсию по Санкт-Петербургу на автомобиле!
Описание экскурсииПрограмма тура Встречаемся в сквере на Исаакиевской площади. Здесь я познакомлю вас с Исаакиевским собором, Адмиралтейством и Медным всадником. Не ускользнут от нас памятник Николаю I, Мариинский дворец. В ходе прогулки я расскажу о политических и культурных причинах появления памятника Петру I. Развею несколько мифов о петербургских достопримечательностях. Покажу взаимосвязь между событиями, прошедшими несколько столетий назад с современными реалиями. Далее мы направимся к пристани напротив Академии художеств. Здесь нас ждут самые старые памятники в Петербурге, которые старше города аж на 3000 лет! Это самые настоящие древнеегипетские сфинксы. На набережной есть повод поговорить о петербургских мостах. Из окна автомобиля вы увидите такие достопримечательности как Меншиковский дворец, здание Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, стрелку Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами. Мы поедем мимо Петропавловской крепости, Троицкой площади. Совершим круг почёта вокруг домика Петра I. Ведь скорее всего именно здесь стоит жилой дом, который старше самого Петербурга. Вспомним и о наших современниках, обитающих (или обитавших) в «Дворянском гнезде». Следующая остановка с выходом для фотографирования — крейсер «Аврора». Отсюда через Троицкий мост едем на Миллионную улицу к знаменитым атлантам и Дворцовой площади.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крейсер «Аврора»
- Смольный собор и институт
- Александро-Невская лавра
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Адмиралтейство
- Сфинксы
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Домик Петра I
Что включено
- Сопровождение профессиональным гидом
- Трансфер на комфортном минивэне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер на Исаакиевской площади
Завершение: Казанский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
