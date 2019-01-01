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Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Что вы увидите

  • Крейсер "Аврора"
  • Смольный собор и институт
  • Александро-Невская лавра
  • Новая Голландия
  • Никольский собор
  • Троице-Измайловский собор
  • "Зенит-арена"
  • Лахта-центр.
Есть в Петербурге места, куда пешком идти долго, как добраться на общественном транспорте - непонятно. Доехать до крейсера "Аврора", Смольного собора легче всего на автомобиле 🚘. А если за рулём будет знаток истории 📖 города, то получится увлекательная обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу.
Вы увидите такие известные достопримечательности 🏛️ Петербурга как Новая Голландия, Троице-Измайловский собор, Никольский собор, Александро-Невская лавра. С новой набережной Макарова посмотрите на современный Петербург - стадион 🏟️ "Зенит", Лахта-центр и западный скоростной диаметр.
Предлагаю экскурсию по Петербургу и пригородам на своём автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В автомобиле свободно разместятся четверо экскурсантов.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:

  • Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
  • Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
  • Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
  • Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
  • Мы можем гулять 👣 гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
  • Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности, не входящую в стандартную программу;
  • Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;
Что входит
  • Сопровождение профессионального краеведа
  • трансфер на комфортабельном автомобиле.
Что не входит
  • Билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Обзорная экскурсия на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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