Есть в Петербурге места, куда пешком идти долго, как добраться на общественном транспорте - непонятно. Доехать до крейсера "Аврора", Смольного собора легче всего на автомобиле 🚘. А если за рулём будет знаток истории 📖 города, то получится увлекательная обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу.
Вы увидите такие известные достопримечательности 🏛️ Петербурга как Новая Голландия, Троице-Измайловский собор, Никольский собор, Александро-Невская лавра. С новой набережной Макарова посмотрите на современный Петербург - стадион 🏟️ "Зенит", Лахта-центр и западный скоростной диаметр.
Предлагаю экскурсию по Петербургу и пригородам на своём автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В автомобиле свободно разместятся четверо экскурсантов.
В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии:
- Всё внимание гида будет сосредоточено на 3-4 путешественниках;
- Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно. Я заберу вас от дома (отеля) и верну обратно;
- Экскурсия в составе малой группы (до 5 человек считая гида) в текущих эпидемиологических условиях безопаснее, нежели чем в составе большой группы (от 15 человек), которая набирается в туристический автобус;
- Мы можем заложить время на обед и/или фотосессию 📷. Вы ни от кого не зависите;
- Мы можем гулять 👣 гораздо дольше, нежели чем заложено в стандартной экскурсионной программе;
- Мы можем заранее запланировать посещение какой-либо достопримечательности, не входящую в стандартную программу;
- Во время экскурсии я всегда показываю репродукции с картин и гравюр. Вы можете сравнить текущее состояние дел с тем, что происходило столетия назад;