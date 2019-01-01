Есть в Петербурге места, куда пешком идти долго, как добраться на общественном транспорте - непонятно. Доехать до крейсера "Аврора", Смольного собора легче всего на автомобиле 🚘. А если за рулём будет знаток истории 📖 города, то получится увлекательная обзорная экскурсия ⛳ по Петербургу.

Вы увидите такие известные достопримечательности 🏛️ Петербурга как Новая Голландия, Троице-Измайловский собор, Никольский собор, Александро-Невская лавра. С новой набережной Макарова посмотрите на современный Петербург - стадион 🏟️ "Зенит", Лахта-центр и западный скоростной диаметр.

Предлагаю экскурсию по Петербургу и пригородам на своём автомобиле Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. В автомобиле свободно разместятся четверо экскурсантов.

В чём преимущества экскурсии 🧭 на автомобиле от автобусной экскурсии: