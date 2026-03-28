Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе по рекам и каналам

Вы проедете на автобусе вдоль Невы, по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Гид расскажет о роли выдающихся личностей в судьбе города, соборах и монументах.
На теплоходе вы увидите те же знаковые места с воды — и заметите то, что скрыто от глаз пешехода: декор фасадов со стороны рек, конструкции ажурных мостов и многое другое.
Описание экскурсии
Автобусная часть (около 3 часов)
Из окна автобуса вы увидите:
- Эрмитаж и Дворцовую набережную
- Инженерный и Михайловский замки
- Марсово поле и Невский проспект
- Казанский собор и Спас на Крови
- Петропавловскую крепость и Домик Петра
- здание Биржи и Адмиралтейство
- Исаакиевский собор и Адмиралтейскую набережную
Вы узнаете:
- об основании и развитии Санкт‑Петербурга
- исторических событиях, которые отразились в облике города
- роли Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра II и других императоров в судьбе Петербурга
- архитектурных стилях и ансамблях Северной столицы
- городских легендах и малоизвестных фактах о знаковых местах
Теплоходная прогулка (1 час 10 мин)
Маршрут может включать реки Фонтанку, Мойку, Неву, канал Грибоедова, Зимнюю канавку и малые каналы. С теплохода откроются виды на дворцы, замки, жилые дома, мосты и гранитные набережные.
Организационные детали
- В стоимость включены экскурсия с гидом на комфортабельном автобусе и билет на теплоход
- В автобусной части экскурсии предусмотрены техническая остановка и фотостопы. Их количество, а также маршрут поездки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Льготный
|1600 ₽
|Детский
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1045 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
