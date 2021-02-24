Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками

Дорога, ведущая из самого центра Зеленогорска к морю

5
1 отзыв
Дорога, ведущая из самого центра Зеленогорска к морю, удивительным образом сохранила множество старых построек и облик «того самого» дачного Терийоки. Мы прогуляемся к побережью, познакомимся с историей наших дач и знаменитых дачников. Когда идешь по ней, то кажется, что она затерялась во времени.
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Оллинпяя - заповедник старых дач - между Териойками и Келомяками
Ближайшие даты:
23
дек
25
дек
30
дек
6
янв
8
янв
13
янв
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Садоводство Борисова
  • Терийокская община в Ярвенпяя
  • Мим-театр «Шкиды»
  • Дом Войтинского
  • «империя Захарова» и Сергей Прокофьев
  • Дом творчества Архитекторов (современные постройки и дача Богданова)
  • Лепомяки
  • Тойволова гора
  • «дача Кшесинской»
  • Источник
  • Рыбацкий район
  • Красивейшая дача Кинга у моря
  • Вилла Айнола и Раймонда Дьен
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Большое путешествие от кирхи до моря.
Pдесь сохранился заповедный уголок старых Терийок, передающий колорит довоенного курорта…. Шаг за шагом открывается перед Вами совершенно другой мир, прошлого счастливого уголка земли, куда стремились на отдых жители столицы. Изучая историю этих мест, мы с вами не просто воссоздаем прошлое, но и вносим свой вклад в сохранение района Оллинпяя. Внешний осмотр сохранившихся старинных дача и поседение Дома творчества Архитекторов (с заходом в кафе).

по пятницам в 12:00 и воскресеньям в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Радиооборудование (при необходимости) - 150 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: у кирхи в г. Зеленогорск (пр. Ленина, 13)
Завершение: на автобусной остановке (Приморское ш. , 516)
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам в 12:00 и воскресеньям в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Вы можете взять с собой перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
24 фев 2021
Прогулка потрясающая! Атмосфера - самая домашняя, экскурсовод - большая умница. Честно говоря, получила от экскурсии самые приятные эмоции и впечатления, несмотря на сильный мороз и снежный апокалипсис. Это только добавило экстрима прогулке! Восторг! Спасибо, Бюро! Делайте побольше подобных прогулок, этот формат имеет свои прелести.

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