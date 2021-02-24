Большое путешествие от кирхи до моря.

Pдесь сохранился заповедный уголок старых Терийок, передающий колорит довоенного курорта…. Шаг за шагом открывается перед Вами совершенно другой мир, прошлого счастливого уголка земли, куда стремились на отдых жители столицы. Изучая историю этих мест, мы с вами не просто воссоздаем прошлое, но и вносим свой вклад в сохранение района Оллинпяя. Внешний осмотр сохранившихся старинных дача и поседение Дома творчества Архитекторов (с заходом в кафе).