Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!

Оценить самые колоритные маяки Ленобласти и насладиться завораживающими панорамами

Приглашаю в необычное и очень живописное путешествие к маякам! Вы услышите об их прошлом и настоящем, полюбуетесь Ладожским озером, посетите бухту Далекая и осмотрите форт Константин.

Увидите знаменитый Осиновецкий маяк, побываете в музее Маячной службы и разгадаете тайны маяка с романтичным названием Вуохенсало.
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!
Из Петербурга — к заброшенным и действующим маякам!

Что вас ожидает

Сказочный мир маяков

Мы посетим единственный в России музей Маячной службы и прогуляемся по форту Константин. Рассмотрим действующий Осиновецкий маяк на берегу Ладожского озера и поговорим о династии его служителей. После отправимся в бухту Далекая, где прогуляемся к маяку по живописной каменной гряде. Завершит путешествие 12-метровый маяк с финским названием Вуохенсало в Приозерском районе Ленобласти.

Интересные факты и фантастические виды

Вы узнаете, сколько всего маяков в Ленинградской области, для каких целей они служат и почему некоторые из них превратились в заброшенные. Посмотрите, как работает старинная линза маяка, найденная сотрудниками музея. А еще раскроете, сколько ступеней ежедневно преодолевает служитель Осиновецкого маяка по пути на работу. Если пожелаете, мы также заедем в приятное кафе на Ладожском озере, где можно не только перекусить, но и полюбоваться шикарными видами.

Организационные детали

Транспорт, экскурсия по музею Маячной службы и пикник на берегу Ладожского озера включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у м. Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Настя, и я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
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