Что вас ожидает

Сказочный мир маяков

Мы посетим единственный в России музей Маячной службы и прогуляемся по форту Константин. Рассмотрим действующий Осиновецкий маяк на берегу Ладожского озера и поговорим о династии его служителей. После отправимся в бухту Далекая, где прогуляемся к маяку по живописной каменной гряде. Завершит путешествие 12-метровый маяк с финским названием Вуохенсало в Приозерском районе Ленобласти.

Интересные факты и фантастические виды

Вы узнаете, сколько всего маяков в Ленинградской области, для каких целей они служат и почему некоторые из них превратились в заброшенные. Посмотрите, как работает старинная линза маяка, найденная сотрудниками музея. А еще раскроете, сколько ступеней ежедневно преодолевает служитель Осиновецкого маяка по пути на работу. Если пожелаете, мы также заедем в приятное кафе на Ладожском озере, где можно не только перекусить, но и полюбоваться шикарными видами.

Организационные детали

Транспорт, экскурсия по музею Маячной службы и пикник на берегу Ладожского озера включены в стоимость.