Описание квестаУвлекательное знакомство с городом Вас ждет увлекательное, захватывающее путешествие по историческому центру города! 20 интересных вопросов, на которые вы найдете ответы с помощью единственного помощника — города Санкт-Петербурга! Во время квеста вам на телефон будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио и видеофайлами. Такой формат поможет не заскучать на прогулке: вы с головой окунётесь в это захватывающее приключение и откроете город с нового ракурса! Квест-экскурсия рассчитана на первое знакомство с городом. Начало квеста на Дворцовой площади, конец — у Адмиралтейства. Квест не ограничен по времени, вы можете гулять по городу в своем темпе! Маршрут квеста —тайна, которая будет открываться вам постепенно! Для детей и взрослых Квест подходит как детям, так и взрослым и детям, путешественникам и местным жителям. Этот формат позволит детям с огромным удовольствием пройти весь маршрут, запомнить информацию и по-настоящему насладиться экскурсией, а взрослым — изучить город по неизведанным дорожкам и узнать много нового! Вы узнаете:
- Где захоронены императоры нашей страны?
- Как выглядит самое романтичное признание в любви?
- Какой подарок на свадьбу своей дочери сделал Николай I?
• Почему в Петербурге главный вход в дом называют «парадная», а не «подъезд» и многое другое! Важная информация:
- Квест проходит онлайн, без гида.
- Квест откроется только после полной оплаты. Желательно оплатить хотя бы за 2 часа до экскурсии, чтобы убедиться, что всё открылось и понять, как работает бот. Доступ откроется только на одном телефоне, с которого будет произведена оплата! Если участников больше одного человека, потребуется поделиться наушниками или читать текст, так как вся информация дублируется текстом.
- Все вопросы будут проходить в чат-боте, для этого вам необходимо установить на телефон приложение Телеграмм и взять с собой наушники.
Вы можете начать игру в любое время, когда будет удобно! Доступ к квесту откроется сразу после оплаты
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовую площадь
- Дворцовую набережную
- Медного всадника
- Исаакиевский собор
- Адмиралтейство
- Роскошные парадные
- Дворики
Что включено
- Онлайн-квест
Что не входит в цену
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Адмиралтейство
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете начать игру в любое время, когда будет удобно! Доступ к квесту откроется сразу после оплаты
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Камила
5 авг 2025
Мы ничего не увидили и квест не прошли, т. к. вход у нас был с церковной лестнице, в начале квеста ни кто не говорил с какой стороны входить, нет карты Эрмитажа, нет объяснений в какую сторону идти. Про сам квест ничего сказать не хочу, но организация ужасна
