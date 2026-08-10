Проследите историю Ораниенбаумского плацдарма — единственного участка южного побережья Финского залива, который врагу так и не удалось захватить. Вы узнаете о Петергофском десанте, судьбе крейсера «Аврора», защите города с суши, моря и воздуха. А ещё том, как операция «Январский гром» изменила ход событий на этом участке фронта.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 19 015 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

По дороге в Ораниенбаум поговорим о событиях на южном направлении обороны Ленинграда. Разберёмся, почему Петергоф оказался в оккупации, а Ораниенбаумский плацдарм удалось удержать.

В Ораниенбауме вы посетите мемориальный комплекс «Зелёный пояс Славы», увидите памятный знак «Причал», стелу «Город воинской славы» и могилу генерал-майора Сафронова.

Поедем к форту «Красная Горка». В пути обсудим историю Малой дороги жизни, Малой Пискарёвки, защитников плацдарма и зенитчиков Мартышкино.

В форте «Красная Горка» осмотрите артиллерийские орудия, бетонные капониры и другие укрепления, которые сыграли важную роль в обороне Ленинграда. В выходной день зайдём в Народный музей, где хранятся артефакты времен Великой Отечественной войны и истории отечественного флота.

Примерный тайминг

Трассовая экскурсия до Ораниенбаума — 1,5 ч

Ораниенбаум — 1 ч

Переезд к форту «Красная горка» — 30 мин

Форт «Красная горка» — 1,5 ч

Возвращение в город — 1,5 ч

Организационные детали