Ораниенбаум и форт «Красная Горка» - южный рубеж обороны Ленинграда
Побывать там, где решалась судьба блокадного города (из Петербурга)
Проследите историю Ораниенбаумского плацдарма — единственного участка южного побережья Финского залива, который врагу так и не удалось захватить. Вы узнаете о Петергофском десанте, судьбе крейсера «Аврора», защите города с суши, моря и воздуха. А ещё том, как операция «Январский гром» изменила ход событий на этом участке фронта.
Описание экскурсии
По дороге в Ораниенбаум поговорим о событиях на южном направлении обороны Ленинграда. Разберёмся, почему Петергоф оказался в оккупации, а Ораниенбаумский плацдарм удалось удержать.
В Ораниенбауме вы посетите мемориальный комплекс «Зелёный пояс Славы», увидите памятный знак «Причал», стелу «Город воинской славы» и могилу генерал-майора Сафронова.
Поедем к форту «Красная Горка». В пути обсудим историю Малой дороги жизни, Малой Пискарёвки, защитников плацдарма и зенитчиков Мартышкино.
В форте «Красная Горка» осмотрите артиллерийские орудия, бетонные капониры и другие укрепления, которые сыграли важную роль в обороне Ленинграда. В выходной день зайдём в Народный музей, где хранятся артефакты времен Великой Отечественной войны и истории отечественного флота.
Примерный тайминг
Трассовая экскурсия до Ораниенбаума — 1,5 ч
Ораниенбаум — 1 ч
Переезд к форту «Красная горка» — 30 мин
Форт «Красная горка» — 1,5 ч
Возвращение в город — 1,5 ч
Организационные детали
Едем на Renault Scenic или аналогичном по комфортабельности авто
Музей на территории форта открыт по выходным, вход свободный
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3803 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
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