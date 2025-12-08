Отправляйтесь в Ораниенбаум — место, где чувствуется дыхание подлинной истории.
Вы увидите старейший Меншиковский дворец, созданный для ближайшего сподвижника Петра I, прогуляетесь по Верхнему и Нижнему садам и насладитесь спокойной красотой ансамбля. Каждый уголок этого места хранит изящество эпохи барокко и очарование русской классики.
Описание экскурсииГармония истории, архитектуры и природы Ораниенбаум в отличие от соседнего помпезного Петергофа очаровывает умиротворённостью и чувством уюта. Но главное — это художественная ценность архитектурного ансамбля: Ораниенбаум — единственный из пригородов, чьи дворцы и парки не разрушили в годы войны. Вы проследите исторический путь резиденции и узнаете о создании Меншиковского дворца, Петерштадта и Собственной дачи Екатерины II, насладитесь красотой интерьеров и прогулкой по парку. Большой Меншиковский дворец Это старейшее сооружение дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума, заложенное в начале XVIII века. Он был построен как загородная резиденция Александра Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I. Величественный дворец, расположенный на берегу Финского залива, сочетает в себе черты барокко и зарождающегося классицизма. Его главная особенность — это два пышно украшенных павильона, соединённых с центральным корпусом галереями. Важная информация:
- Начиная с 1 октября, посещаем только Большой Меншиковский дворец по будням и ДВА дворца (Меншиковский и Катальную горку) по субботам!
- В стоимость включены входные билеты в музеи.
- При себе необходимо иметь паспорт и льготные документы.
- В зимний период экскурсия проходит в группе до 15 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ораниенбаум
- Верхний Сад
- Нижний Сад
- Большой Меншиковский дворец
- Павильон Катальной горки (по выходным дням)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и субботам в 11:30, за исключением последних сред месяца.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
