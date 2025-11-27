Мои заказы

Особняк Брусницыных: парадные залы и купеческий чай

Познакомиться с жизнью петербургского купечества в стенах подлинного памятника архитектуры
За потрёпанными фасадами Кожевенной линии скрывается подлинная жемчужина Петербурга — особняк Брусницыных. Прогулка по нему перенесёт вас в эпоху роскоши и познакомит с тайнами купеческого рода. Вы увидите великолепные интерьеры, столовую с потайными дверями и зеркало Дракулы. А затем послушаете об истории семьи Брусницыных за чашкой ароматного чая.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Анфилада залов, где время остановилось в 1917 году. Вы увидите великолепную эклектику интерьеров: изысканный Белый зал в стиле Людовика XV, дубовую столовую с потайными дверями, Мавританскую курительную комнату.

Встреча с легендами. Мы поговорим о загадочном зеркале Дракулы, фильмах, которые снимали в этих стенах, и о том, почему хозяева в спешке покинули свой дом

Уютное чаепитие с лекцией. За чашкой ароматного чая вы погрузитесь в историю семьи Брусницыных — от основания кожевенного дела до их внезапного исчезновения после революции.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями
  • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности оплаты

На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, а оставшуюся часть нужно оплатить онлайн по ссылке, которую мы вышлем, в течении 24 часов. Это необходимо для бронирования билетов, которые вместе с чеком мы отправим вам сразу после приобретения. Возврат части стоимости, оплаченной по ссылке, возможен не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии

во вторник в 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле особняка
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2788 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
27 ноя 2025
Чудесная экскурсия, заинтересованный и сопереживающий тому, о чём говорит экскурсовод… Была в Строгановском дворце и удивилась точно такому же камину, хотя разница в постройке 100 лет. Типовое строительство сквозь века?
Конечно же хочется пожелать особняку долгих лет жизни и качественную реставрацию: больно смотреть на сегодняшнюю разруху

A
Arina
21 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Потрясающий особняк, прекрасен даже в таком своем плачевном состоянии. Хочется надеяться, что отреставрируют и нам посчастливится увидеть его во всем блеске. Спасибо организаторам за теплый прием, душевный персонал и чаепитие. Искренне рекомендую.


