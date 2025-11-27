За потрёпанными фасадами Кожевенной линии скрывается подлинная жемчужина Петербурга — особняк Брусницыных. Прогулка по нему перенесёт вас в эпоху роскоши и познакомит с тайнами купеческого рода. Вы увидите великолепные интерьеры, столовую с потайными дверями и зеркало Дракулы. А затем послушаете об истории семьи Брусницыных за чашкой ароматного чая.

Описание экскурсии

Анфилада залов, где время остановилось в 1917 году. Вы увидите великолепную эклектику интерьеров: изысканный Белый зал в стиле Людовика XV, дубовую столовую с потайными дверями, Мавританскую курительную комнату.

Встреча с легендами. Мы поговорим о загадочном зеркале Дракулы, фильмах, которые снимали в этих стенах, и о том, почему хозяева в спешке покинули свой дом

Уютное чаепитие с лекцией. За чашкой ароматного чая вы погрузитесь в историю семьи Брусницыных — от основания кожевенного дела до их внезапного исчезновения после революции.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями

Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

