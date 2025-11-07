Мои заказы

Особняк Кельха: парадная жизнь и частные тайны Петербурга

Оказаться в доме, где сошлись мрамор и хрусталь, цари и художники, интриги и мистика
Экскурсия в особняк Кельха открывает двери в мир конца 19 века: парадные лестницы, кабинетные интерьеры и богатые коллекции. Вы не просто увидите дом изнутри — ощутите дух эпохи, когда искусство было частью быта. Узнаете, кто приложил руку к ярким интерьерам и какие загадочные события произошли в этих стенах.
4.8
12 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Белый зал с потолочной росписью Васнецова и Нестерова.
  • Китайскую гостиную с шёлковыми панно и резной мебелью.
  • Овальный кабинет хозяина с антикварным бюро и книжными шкафами.
  • Парадную мраморную лестницу с лепниной и витражами.
  • Красный салон с бархатной обивкой и позолоченными бра.
  • Подлинную мебель, люстры и паркет конца 19 века.

Вы узнаете:

  • Кто такие Сергей и Варвара Кельхи и чем прославились в Петербурге.
  • Как создавался особняк и чем его стиль отличается от других домов того времени.
  • Почему зал называли музыкальным и как он связан с императорским визитом.
  • Какие коллекции живописи, фарфора и гобеленов удалось сохранить.
  • Откуда пошли слухи о призраках и при чём тут голос из пустой комнаты.

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту строго 12+.
  • После внесения предоплаты и завершения бронирования мы свяжемся с вами для внесения полной оплаты. А также попросим ваши данные: ФИО, серию и номер паспорта. Эти данные у нас запрашивает особняк Кельха, списки участников экскурсии подаются заранее и не меняются. Тот, кого нет в списках, на экскурсию не допускается.
  • Перечень посещаемых залов зависит от мероприятий особняка и может незначительно измениться.
  • Экскурсию для вас проведёт гид особняка.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3350 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Чайковского, 28
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16695 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
1
2
1
Дмитрий
Дмитрий
7 ноя 2025
Интересная экскурсия для гурманов:) Александра - прекрасный рассказчик. Информации даёт много, но всё равно меньше, чем знает - тут не случай заученных шаблонных фраз и фактов. А история особняка и его хозяев непростая и грустная… Сохранившиеся интерьеры, прежде всего готическая столовая, реально впечатляют. Никого не подгоняют, можно присесть у стеночки и попытаться прочувствовать это необыкновенное место…
Галина
Галина
6 ноя 2025
Были на экскурсии в особняке Кельха в сентябре месяце с Тимофеем. Экскурсовод от Бога. Знает и понимает о чем говорит, владеет материалом на всё 100. Рассказчик -просто заслушаешься. Всем рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Тимофея
К
Клавдия
6 ноя 2025
Добрый день.
Экскурсия чудесная. Благодарю экскурсовода Тимофея за содержательную и познавательную информацию. Два часа прошли на одном дыхании. Очень советую посетить особняк.
И
Ирина
6 ноя 2025
Замечательная экскурсия в особняк Кельха. Превзошла все ожидания. Благодаря историческому наследию и великолепному гиду Тимофею!!!
Благодарю Тимофея за высокий профессионализм, доброжелательность, общение с нами. Его повествование было чрезвычайно живым, увлекательным и познавательным одновременно!
Отдельно хочу отметить, что не спешили, было достаточно времени для просмотра и фотографий!
Благодарю всех за организацию и проведение мероприятия!!
М
Мирослав
19 окт 2025
Гид неплохо излагает историю дома, семьи. Но любой вопрос ему - ступор, Или не знаю. Слабо рассказано о судьбе семьи, о судьбе семьи Фердинанта, о жизни за рубежом Варвары Петровны.
Ничего не говорится о последнем владельце особняка, его дальнейшая судьба и причинах заложения дома. Гид сделал упор на архитектурные моменты, переплетенные с личностными переживаниями и отношениями Варвары и Александра, но совсем забыв связать все это с историей того времени. Какие люди посещали дом, как позиционировала себя семья в петербургском бомонде, их отношение к власти, разным событиям того времени. Ну и наконец, вообще непонятны причины Варвары (кроме не люблю) бросить ребенка, бросить все и уехать заграницу. Много пробелов в материале!! И о фасаде дома нужно хотя бы несколько минут рассказывать именно на улице! Хотя бы на пару минут разрешали бы пройти во двор. Это ведь не режимный объект!

Мария
Мария
Ответ организатора:
Уважаемый Мирослав! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии.
Мы сожалеем, что Вы поставили всего 3 звезды и рассказ экскурсовода не оправдал
Ваших ожиданий. В нашей экскурсии упор ведется от ПОКАЗА к рассказу, мы не приглашаем гостей на историческую лекцию по жизни начала 20 века, наша основная задача - это показать интерьеры и осветить моменты жизни Кельхов, но не провести лекцию и действовать от рассказа к показу, просто потому что у нас групповая экскурсию и 90% посетителей не хотят прослушивать длинные исторические экскурсы.
Тем не менее, мы передадим Ваш комментарий в экскурсионного бюро, к которому относится Особняк и попросим их обратить на это внимание. Кстати, мотивы отьезда Варвары доподлинно неизвестны. Желаем Вам интересный лекций и не менее увлекательных экскурсий.

Н
Наталья
17 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Мария замечательный гид. Совершенная подача материала. Очень рекомендую.
Т
Татьяна
8 сен 2025
Особняк красив, интересна история жизни его последних владельцев, подтверждающая, что наличие больших денег не гарантирует любви и семейного счастья. Было трудно купить билет на его посещение, 100 процентная предоплата, вход
по паспорту - все это создавало ощущение, что увидим что-то необыкновенное. Увы, ожидание не оправдалось, таких особняков в Питере достаточно много, причем в более сохранном виде, а это здание требует ремонта

И
Иван
5 сен 2025
Потрясающий экскурсовод, специализируется именно на этом особняке и видно что очень его любит!
И
Ирина
20 авг 2025
Удивительной красоты особняк. Жаль, что покои хозяев, расположенные на 1-м этаже недоступны для посещения. Экскурсия длится около 1,5 часов.
Марина
Марина
20 авг 2025
Шикарная экскурсия! Особняк великолепен! Каждая комната особняка вызывает бурю эмоций. История семьи Кельха интересна. Отдельно спасибо экскурсоводу Елене, интересно преподносит материал, 1.5 часа не заметили и не устали. Однозначно рекомендую эту экскурсию, она стоит своих денег.
С
Сергей
19 авг 2025
Впечатлил не только особняк, но и прекрасный экскурсовод! Глубокое знание истории, приятная речь - получил удовольствие.
к
красильникова
24 июл 2025
Все прекрасно, только дорогие билеты. Это единственный недостаток экскурсии.

