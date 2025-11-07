читать дальше

Ничего не говорится о последнем владельце особняка, его дальнейшая судьба и причинах заложения дома. Гид сделал упор на архитектурные моменты, переплетенные с личностными переживаниями и отношениями Варвары и Александра, но совсем забыв связать все это с историей того времени. Какие люди посещали дом, как позиционировала себя семья в петербургском бомонде, их отношение к власти, разным событиям того времени. Ну и наконец, вообще непонятны причины Варвары (кроме не люблю) бросить ребенка, бросить все и уехать заграницу. Много пробелов в материале!! И о фасаде дома нужно хотя бы несколько минут рассказывать именно на улице! Хотя бы на пару минут разрешали бы пройти во двор. Это ведь не режимный объект!