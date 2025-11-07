Экскурсия в особняк Кельха открывает двери в мир конца 19 века: парадные лестницы, кабинетные интерьеры и богатые коллекции. Вы не просто увидите дом изнутри — ощутите дух эпохи, когда искусство было частью быта. Узнаете, кто приложил руку к ярким интерьерам и какие загадочные события произошли в этих стенах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белый зал с потолочной росписью Васнецова и Нестерова.
- Китайскую гостиную с шёлковыми панно и резной мебелью.
- Овальный кабинет хозяина с антикварным бюро и книжными шкафами.
- Парадную мраморную лестницу с лепниной и витражами.
- Красный салон с бархатной обивкой и позолоченными бра.
- Подлинную мебель, люстры и паркет конца 19 века.
Вы узнаете:
- Кто такие Сергей и Варвара Кельхи и чем прославились в Петербурге.
- Как создавался особняк и чем его стиль отличается от других домов того времени.
- Почему зал называли музыкальным и как он связан с императорским визитом.
- Какие коллекции живописи, фарфора и гобеленов удалось сохранить.
- Откуда пошли слухи о призраках и при чём тут голос из пустой комнаты.
Организационные детали
- Ограничение по возрасту строго 12+.
- После внесения предоплаты и завершения бронирования мы свяжемся с вами для внесения полной оплаты. А также попросим ваши данные: ФИО, серию и номер паспорта. Эти данные у нас запрашивает особняк Кельха, списки участников экскурсии подаются заранее и не меняются. Тот, кого нет в списках, на экскурсию не допускается.
- Перечень посещаемых залов зависит от мероприятий особняка и может незначительно измениться.
- Экскурсию для вас проведёт гид особняка.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 16% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чайковского, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 16% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16695 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
7 ноя 2025
Интересная экскурсия для гурманов:) Александра - прекрасный рассказчик. Информации даёт много, но всё равно меньше, чем знает - тут не случай заученных шаблонных фраз и фактов. А история особняка и его хозяев непростая и грустная… Сохранившиеся интерьеры, прежде всего готическая столовая, реально впечатляют. Никого не подгоняют, можно присесть у стеночки и попытаться прочувствовать это необыкновенное место…
Галина
6 ноя 2025
Были на экскурсии в особняке Кельха в сентябре месяце с Тимофеем. Экскурсовод от Бога. Знает и понимает о чем говорит, владеет материалом на всё 100. Рассказчик -просто заслушаешься. Всем рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Тимофея
К
Клавдия
6 ноя 2025
Добрый день.
Экскурсия чудесная. Благодарю экскурсовода Тимофея за содержательную и познавательную информацию. Два часа прошли на одном дыхании. Очень советую посетить особняк.
Экскурсия чудесная. Благодарю экскурсовода Тимофея за содержательную и познавательную информацию. Два часа прошли на одном дыхании. Очень советую посетить особняк.
И
Ирина
6 ноя 2025
Замечательная экскурсия в особняк Кельха. Превзошла все ожидания. Благодаря историческому наследию и великолепному гиду Тимофею!!!
Благодарю Тимофея за высокий профессионализм, доброжелательность, общение с нами. Его повествование было чрезвычайно живым, увлекательным и познавательным одновременно!
Отдельно хочу отметить, что не спешили, было достаточно времени для просмотра и фотографий!
Благодарю всех за организацию и проведение мероприятия!!
Благодарю Тимофея за высокий профессионализм, доброжелательность, общение с нами. Его повествование было чрезвычайно живым, увлекательным и познавательным одновременно!
Отдельно хочу отметить, что не спешили, было достаточно времени для просмотра и фотографий!
Благодарю всех за организацию и проведение мероприятия!!
М
Мирослав
19 окт 2025
Гид неплохо излагает историю дома, семьи. Но любой вопрос ему - ступор, Или не знаю. Слабо рассказано о судьбе семьи, о судьбе семьи Фердинанта, о жизни за рубежом Варвары Петровны.
Мария
Ответ организатора:
Уважаемый Мирослав! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии.
Мы сожалеем, что Вы поставили всего 3 звезды и рассказ экскурсовода не оправдал
Мы сожалеем, что Вы поставили всего 3 звезды и рассказ экскурсовода не оправдал
Н
Наталья
17 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Мария замечательный гид. Совершенная подача материала. Очень рекомендую.
Т
Татьяна
8 сен 2025
Особняк красив, интересна история жизни его последних владельцев, подтверждающая, что наличие больших денег не гарантирует любви и семейного счастья. Было трудно купить билет на его посещение, 100 процентная предоплата, вход
И
Иван
5 сен 2025
Потрясающий экскурсовод, специализируется именно на этом особняке и видно что очень его любит!
И
Ирина
20 авг 2025
Удивительной красоты особняк. Жаль, что покои хозяев, расположенные на 1-м этаже недоступны для посещения. Экскурсия длится около 1,5 часов.
Марина
20 авг 2025
Шикарная экскурсия! Особняк великолепен! Каждая комната особняка вызывает бурю эмоций. История семьи Кельха интересна. Отдельно спасибо экскурсоводу Елене, интересно преподносит материал, 1.5 часа не заметили и не устали. Однозначно рекомендую эту экскурсию, она стоит своих денег.
С
Сергей
19 авг 2025
Впечатлил не только особняк, но и прекрасный экскурсовод! Глубокое знание истории, приятная речь - получил удовольствие.
к
красильникова
24 июл 2025
Все прекрасно, только дорогие билеты. Это единственный недостаток экскурсии.
