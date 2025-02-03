Мы отправимся в увлекательное путешествие по несуществующей улице Джона Леннона, где вы узнаете о главном битломане страны, а в уютных двориках окунётесь в мир уличного искусства.
В скрытых парадных оцените их роскошное убранство и с просторной террасы рассмотрите Петербург и его символы — Казанский собор, Исаакий, Адмиралтейство… Всё это — под живые рассказы гида.
В скрытых парадных оцените их роскошное убранство и с просторной террасы рассмотрите Петербург и его символы — Казанский собор, Исаакий, Адмиралтейство… Всё это — под живые рассказы гида.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Встреча с гидом у метро Площадь Восстания, где с первых минут начнётся увлекательная экскурсия • Посещение несуществующей улицы Джона Леннона, где мы расскажем о главном битломане нашей страны — Коле Васине, его вкладе в музыкальную и культурную сцену города • Заглянем в самые необычные и уютные дворики, где прячутся сокровища уличного искусства. Вы раскроете их смыслы и узнаете, как они влияют на жизнь горожан.
- Не оставим без внимания и парочку скрытых парадных! Мы поделимся, кто такие Митьки и где снимал комнату Шаляпин.
- Отыщем тайный бар в глубине питерских двориков и колыбель российского андеграунда — клуб «Грибоедов» • Выйдем на террасу, где откроется потрясающий панорамный вид на Петербург. Здесь вы сможете насладиться небесной перспективой и обсудить впечатления от увиденного.
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 12:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Джона Леннона
- Пале Рояль
- Парадные
- Дворы-колодцы
- Галерея современного искусства Zarenkov Gallery
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский проспект, 30
Завершение: Ул. Социалистическая, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
3 фев 2025
Нам очень поравилась экскурсия. Довольно необычный маршрут, интересные места. Хочется сказать огромное спасибо нашему экскурсоводу Владимиру! Он рассказывал очень живо, смешно и интересно. Мы даже не заметили, как пролетело время. Так же Владимир, как оказалось, восхитительный фотограф и видеограф. Огромное спасибо, Владимир!
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Небесная перспектива: эксклюзивный обзор Петербурга с крыши
Откройте для себя Санкт-Петербург с непривычного ракурса, взирая на город с высоты птичьего полета
Начало: Возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга
Прогулка по скрытым уголкам Петербурга, где яркие граффити и паблик-арт оживляют городские дворы и улицы, создавая уникальную атмосферу
Начало: Невский проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
От андеграунда до небесной перспективы
Погружение в многогранный Петербург: от улицы Джона Леннона до панорамных видов с крыш. Узнайте о битломане Коле Васине и его вкладе в культуру города
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
2100 ₽ за человека