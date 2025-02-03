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Мы отправимся в увлекательное путешествие по несуществующей улице Джона Леннона, где вы узнаете о главном битломане страны, а в уютных двориках окунётесь в мир уличного искусства.



В скрытых парадных оцените их роскошное убранство и с просторной террасы рассмотрите Петербург и его символы — Казанский собор, Исаакий, Адмиралтейство… Всё это — под живые рассказы гида.