Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта. Авторский рассказ о мировых цитаделях.
О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей
О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей
Описание экскурсииКакая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира. За 2.5 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды:"Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)». Сделаем высадки на двух фортах идеально дополняющих друг друга: когда-то самом большом Павле 1 и отлично сохранившемся Графе Милютине Важная информация: Форма одежды: спортивная.
Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доступ с воды к фортам:
- Великий князь Константин
- Александр (Чумной)
- Кроншлот
- Император Петр I
- 3-й Южный (Милютин)
- Высадки на фортах:
- Милютин и Павел
Что включено
- Авторский рассказ от экскурсовода, любящего свое дело
- Транспортное обслуживание на комфортабельном теплоходе/катере
Что не входит в цену
- Входные билеты на форты
- Возьмите с собой воду и легкий перекус
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Территория Форт Император Пётр Первый
Завершение: Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Форма одежды: спортивная
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере»
Групповая
По следам морской славы: экскурсия из Петербурга в Кронштадт + прогулка на теплоходе
Погрузиться в военно-морскую историю страны
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 12:15
Завтра в 10:30
26 июн в 12:15
2700 ₽ за человека
Групповая
В Кронштадт на метеоре: «Остров фортов» и Морской собор
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
4490 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Кронштадт: Музей военно-морской славы и Остров фортов (мини-группа)
Откройте для себя Кронштадт с его героическим прошлым и живописными видами. Посетите музей и три форта, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: У станции метро «Беговая»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, 13:30 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
7900 ₽ за человека
Групповая
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин или Музей Военно-морской славы
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
1950 ₽ за человека
3500 ₽ за человека