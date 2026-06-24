Описание Фото Ответы на вопросы



О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей читать дальше уменьшить мира.



Вы увидите пять фортов Кронштадта, из которых четыре доступны только с воды: «Великий князь Константин», «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I» и «3-й Южный (Милютин)».



Также вы высадитесь на два острова с крепостями и сможете в полной мере проникнуться атмосферой древней фортификации Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта. Авторский рассказ о мировых цитаделях.О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей

Бодрый Боцман Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 2.5 часа 1-10 человек На катере, кронштадт с водной прогулкой, теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Какая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира. За 2.5 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды:"Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)». Сделаем высадки на двух фортах идеально дополняющих друг друга: когда-то самом большом Павле 1 и отлично сохранившемся Графе Милютине Важная информация: Форма одежды: спортивная.

Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Выбрать дату