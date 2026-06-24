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От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере

От Гибралтара до Кронштадта
Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта. Авторский рассказ о мировых цитаделях.

О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей
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мира.

Вы увидите пять фортов Кронштадта, из которых четыре доступны только с воды: «Великий князь Константин», «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I» и «3-й Южный (Милютин)».

Также вы высадитесь на два острова с крепостями и сможете в полной мере проникнуться атмосферой древней фортификации

От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских фортов на катере

Описание экскурсии

Какая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира. За 2.5 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды:"Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)». Сделаем высадки на двух фортах идеально дополняющих друг друга: когда-то самом большом Павле 1 и отлично сохранившемся Графе Милютине Важная информация: Форма одежды: спортивная.

Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Доступ с воды к фортам:
  • Великий князь Константин
  • Александр (Чумной)
  • Кроншлот
  • Император Петр I
  • 3-й Южный (Милютин)
  • Высадки на фортах:
  • Милютин и Павел
Что включено
  • Авторский рассказ от экскурсовода, любящего свое дело
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном теплоходе/катере
Что не входит в цену
  • Входные билеты на форты
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Территория Форт Император Пётр Первый
Завершение: Кронштадт, территория Форт Пётр I
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Форма одежды: спортивная
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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