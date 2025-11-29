Мои заказы

От Карповки до Фонтанки - на водном такси

Проплыть от Петроградской стороны в центр Санкт-Петербурга
Отправьтесь в освежающую поездку на комфортабельном катере с аудиогидом. За 30 минут из зелёного оазиса набережной реки Карповки вы перенесётесь в гранитные берега Фонтанки.

Увидите по пути акваторию Невы и крейсер «Аврора», Шереметьевский дворец и Михайловский замок, Чижика-пыжика и Аничков мост.
Описание водной прогулки

Маршрут по рекам: Карповка — Большая Невка — Нева — Фонтанка

Основные достопримечательности по пути:

  • Ботанический сад Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Акватория Невы
  • Летний дворец Петра I
  • Шереметьевский дворец
  • Михайловский замок
  • Чижик-пыжик
  • Аничков мост
  • БДТ

Основную информацию о них вам расскажет аудиогид.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
  • Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
  • На борту работает аудиогид
  • С вами будет капитан из нашей команды

Подробности поездки:

  • На причале посадки рекомендуем быть за 15 минут до отправления судна
  • Возможна незначительная задержка во времени отправления рейса
  • На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
  • Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
  • На детей до 3 лет необходимо оформить бесплатный билет при наличии мест
  • Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

