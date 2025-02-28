Это программа из двух частей: сначала автобусная экскурсия по парадной части города, где вам покажут роскошные дворцы и особняки, расскажут о балах и торжествах, жизни петербургской знати. Затем вы окажетесь в одном из этих дворцов, где сегодня расположился Музей Фаберже с впечатляющей коллекцией ювелирных украшений, предметов интерьера и, конечно, тех самых яиц Фаберже.

Описание экскурсии

17:30 — отправление на вечернюю экскурсию от Гостиного Двора

Проедем по парадной части Санкт-Петербурга с видами на дворцы и особняки петербургской знати. Зимний, Михайловский, Мраморный, Воронцовский, Шереметевский, Мариинский — все эти дворцы вы увидите из окна автобуса. А гид по пути расскажет о балах и торжествах, которые проходили в них.

19:00 — посещение Музея Фаберже

Вы увидите гордость музея — девять пасхальных яиц, созданных для последних русских императоров — Александра III и Николая II. Достойно представлены и другие экспонаты — ювелирные украшения, драгоценная галантерея, фантазийные и интерьерные предметы, столовое серебро. Гид расскажет вам о Карле Фаберже и его фирме, о тонкостях ремесла и многом другом.

Организационные детали