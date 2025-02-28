Это программа из двух частей: сначала автобусная экскурсия по парадной части города, где вам покажут роскошные дворцы и особняки, расскажут о балах и торжествах, жизни петербургской знати.
Затем вы окажетесь в одном из этих дворцов, где сегодня расположился Музей Фаберже с впечатляющей коллекцией ювелирных украшений, предметов интерьера и, конечно, тех самых яиц Фаберже.
Затем вы окажетесь в одном из этих дворцов, где сегодня расположился Музей Фаберже с впечатляющей коллекцией ювелирных украшений, предметов интерьера и, конечно, тех самых яиц Фаберже.
Описание экскурсии
17:30 — отправление на вечернюю экскурсию от Гостиного Двора
Проедем по парадной части Санкт-Петербурга с видами на дворцы и особняки петербургской знати. Зимний, Михайловский, Мраморный, Воронцовский, Шереметевский, Мариинский — все эти дворцы вы увидите из окна автобуса. А гид по пути расскажет о балах и торжествах, которые проходили в них.
19:00 — посещение Музея Фаберже
Вы увидите гордость музея — девять пасхальных яиц, созданных для последних русских императоров — Александра III и Николая II. Достойно представлены и другие экспонаты — ювелирные украшения, драгоценная галантерея, фантазийные и интерьерные предметы, столовое серебро. Гид расскажет вам о Карле Фаберже и его фирме, о тонкостях ремесла и многом другом.
Организационные детали
- В стоимость входят: тематическая экскурсия по исторической части города, посещение Музея Фаберже с экскурсией, билеты в музей
- Обратите внимание — экскурсия закончится в музее
- Можно с детьми старше 2 лет
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с профессиональным гидом
в пятницу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2450 ₽
|Дети до 16 лет
|2350 ₽
|Пенсионеры
|2350 ₽
|Студенты/ школьники 16+
|2350 ₽
|Школьники от 7 до 15
|2350 ₽
|Дети с 2 до 6
|2350 ₽
|Иностранцы
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 11602 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!Задать вопрос
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