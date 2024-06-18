Катерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 102 туристов

Доброго дня, господа! Да-да, именно господа — и наш сервис вас в этом убедит. Приглашаем на эксклюзивные прогулки в карете по центру города — всё, как в царские времена.