Вы проедете по центральным улицам и маленьким переулкам.
Сфотографируетесь на фоне Невского проспекта, Казанского и Исаакиевского соборов, Дворцовой площади, Медного всадника, Адмиралтейства, парадных набережных и других знаковых мест. Услышите от гида о царских временах, конных местах Петербурга и современной жизни города.
Сфотографируетесь на фоне Невского проспекта, Казанского и Исаакиевского соборов, Дворцовой площади, Медного всадника, Адмиралтейства, парадных набережных и других знаковых мест. Услышите от гида о царских временах, конных местах Петербурга и современной жизни города.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Казанский и Исаакиевский соборы
- Гороховую улицу
- Медного всадника
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Дворцовую набережную
- Дворцовую площадь
- Миллионную улицу
- Марсово поле
- Спас на Крови
- Канал Грибоедова
- Площадь Искусств
Маршрут может быть скорректирован по вашему желанию или из-за ограничения передвижения по центру.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены поездка в экипаже и услуги гида
- В экипажах есть пледы на случай прохладной погоды и портативная колонка с Wi-Fi подключением
- Вы можете продлить экскурсию. Стоимость уточняйте в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 102 туристов
Доброго дня, господа! Да-да, именно господа — и наш сервис вас в этом убедит. Приглашаем на эксклюзивные прогулки в карете по центру города — всё, как в царские времена.Задать вопрос
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